Papa Francesco | “Ho davvero paura dello scoppio di una guerra nucleare | siamo al limite”

Papa Francesco : "Ho paura di una guerra nucleare - siamo al limite" : Il Pontefice regala ai giornalisti una foto scattata a Nagasaki dopo la bomba atomica: ritrae un bambino in fila per il forno crematorio dove deve portare il fratellino piccolo che ha sulle spalle

Papa Francesco in Cile e Perù/ Video - l’attesa a Santiago : “delusi e feriti - da Bergoglio parole di speranza” : Papa Francesco, viaggio in Cile e Perù: Videomessaggio e programma di oggi, "contro" le proteste delle Chiese Cilene per portare il dono di Dio e la speranza cristiana(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:15:00 GMT)

Papa Francesco in Cile e Perù - suo 22/o viaggio : Papa Francesco parte questa mattina per il viaggio che lo porterà per una settimana prima in Cile e poi in Perù, il ventiduesimo all'estero del suo pontificato, il sesto che tocca Paesi dell'America ...

L'analisi "Cedere alla paura verso l'immigrato è peccato". La svolta di Papa Francesco : Francesco nella giornata mondiale per gli immigrati e rifugiati ha messo in guardia da un nuovo peccato che si va diffondendo con la crescente ostilità nei confronti degli stranieri che giungono tra ...

Papa Francesco : migranti rispettino leggi dei Paesi che li accolgono - : Nella sua omelia, il pontefice ha parlato delle paure di chi accoglie ("non è peccato, ma non possiamo farcene condizionare") e dei doveri di chi è invece accolto

Migranti - l'appello di Papa Francesco : 'Superate le paure e accogliete' : "Quest'anno ho voluto celebrare la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato con una Messa a cui siete invitati in particolare voi, Migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Alcuni siete arrivati da poco in Italia, altri da molti anni siete residenti e lavorate, e altri ancora costituiscono le cosiddette 'seconde generazioni'". Durante l'omelia della Santa Messa celebrata nella basilica Vaticana, papa ...

Un Boeing 777 Alitalia per il viaggio apostolico in Cile e Perù di Papa Francesco : (Teleborsa) - Sarà ancora una volta Alitalia con il suo Boeing 777-243ER dal nome "Sestriere" ad accompagnare Papa Francesco in Sud America per il suo viaggio in Cile e Perù. Sarà il 168 esimo volo ...

Attentati nelle chiese in Cile/ Papa Francesco - minacce prima del suo arrivo : Parolin - "viaggio non semplice" : Attentati nelle chiese in Cile prima del viaggio di Papa Francesco: 'le prossime bombe sono per te', scrivono i manifestanti di Santiago.

