Palma Campania | colpi di pistola all' esterno di un negozio | ferito 11enne

: Palma Campania, bambino di 10 anni ferito alla testa da un piombino - PeriferiamoNews : Palma Campania, bambino di 10 anni ferito alla testa da un piombino - pierecall : Palma Campania, bambino di 10 anni raggiunto alla testa da un proiettile - angelo7milano : RT @silvanhoe: gesto da CONDANNARE senza riserve, come è ovvio. -Palma Campania, residenti totali: 15000 - migranti 7000 (per capire la sit… - silvanhoe : gesto da CONDANNARE senza riserve, come è ovvio. -Palma Campania, residenti totali: 15000 - migranti 7000 (per capi… - ilMondoSportivo : Palma Campania, bambino di 10 anni raggiunto alla testa da un proiettile -

Leggi la notizia su napolitoday

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Unè statonella serata di ieri a, mentre si trovava all'di undi frutta e verdura in via Roma. Il bambino di nazionalità bengalese - come riferisce Il ...