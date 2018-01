Palermo | Gentile | revoca autorizzazioni per evasori ma più servizi per contribuenti 2

Palermo : Gentile - revoca autorizzazioni per evasori ma più servizi per contribuenti : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - Una più "stringente" applicazione delle sanzioni ma, "anche e soprattutto", una maggiore attenzione ai contribuenti "in un clima di servizi al cittadino". Così l'assessore al Bilancio del Comune di Palermo Antonio Gentile spiega all'Adnkronos l'intento della nuova dire