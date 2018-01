: RT @laperlaneranera: Omicidio a Crotone Parla la mamma di Giuseppe Volevo salvare le donne Mi hanno ucciso un figlio, ma non posso arrender… - Danae0308 : RT @laperlaneranera: Omicidio a Crotone Parla la mamma di Giuseppe Volevo salvare le donne Mi hanno ucciso un figlio, ma non posso arrender… - thexeon : Omicidio Crotone, la mamma di Giuseppe Paretta: "Non mi arrendo. Continuerò a… - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: Omicidio Crotone, la mamma di Giuseppe Paretta: "Non mi arrendo. Continuerò a combattere il malaffare" - HuffPostItalia : Omicidio Crotone, la mamma di Giuseppe Paretta: "Non mi arrendo. Continuerò a combattere il malaffare" - silvio966 : Omicidio a Crotone, parla la mamma di Giuseppe: «Volevo salvare le donne, mi hanno ucciso un figlio, ma non posso a… -

(Di lunedì 15 gennaio 2018) "Ho dato tanto acon la mia associazione, ma mi hanno lasciata sola a combattere il malaffare e le ingiustizie. Mio figlio è morto soltanto perché uno spacciatore si era messo in testa che la mia famiglia spiasse i suoi loschi affari". Katia Villirillo, fondatrice dell'associazione "Libere donne", è ladiParretta, il 18enne ucciso aa colpi di arma da fuoco da Salvatore Gerace, 57 anni."Ho aiutato tante donne, non sono riuscita a salvare mio figlio", dice Villirillo al Corriere della sera, che l'ha incontrata. La scelta di aprire la sua associazione in questo posto non è stata casuale, ma dettata dalla voglia di contrastare il malessere sociale, e, nonostante quanto accaduto al figlio, Katia non si vuole arrendere: "Non abbandonerò i miei progetti e il mio impegno". La donna ha ricostruito la dinamica dell'assassinio, ...