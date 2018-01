Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in tv | come guardarle in chiaro e in pay-per-view

Azzurri - siete forti. Ora alle Olimpiadi Invernali senza paura e con il coraggio di osare : Come sovente accade da ormai diverse stagioni, l’Italia degli sport Invernali, dopo i primi mesi sottotraccia di novembre e dicembre, decolla pienamente a gennaio, raggiungendo il picco della condizione fisica. Questo fine settimana ci ha regalato emozioni e trionfi a ripetizione, a testimonianza di una competitività accertata e conclamata su più fronti. A questo punto si dovrà (mai come in questo caso, l’imperativo è ...

Le Olimpiadi Invernali di una volta : Grandi fotografie dalle prime di Chamonix fino alle ultime di Sochi The post Le Olimpiadi invernali di una volta appeared first on Il Post.

Coree - Seul propone sfilata comune Nord-Sud a Olimpiadi invernali : Gli atleti di Corea del Sud e Corea del Nord potrebbero sfilare insieme alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del mese prossimo. Lo riportano media internazionali. Il Comitato olimpico ...

Olimpiadi Invernali Corea. Sud e Nord sfileranno insieme : Fino a qualche settimana addietro sembrava impossibile. Oggi è realtà la distensione tra le due Coree. Gli atleti di Corea del Sud e Corea del Nord con ogni probabilità sfileranno insieme alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di febbraio. Il…Continua a leggere →

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - come vederle gratis e in chiaro sulla RAI. Programma - orari e palinsesto completo : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport per gli abbonati ma i Giochi saranno visibili anche sui canali RAI. La tv di Stato, infatti, ha acquistato un pacchetto di 110 ore di diretta in modo da poter trasmettere in chiaro i principali eventi dei Giochi. Viale Mazzini regalerà al pubblico le dirette e gli highlights in modo da garantire comunque una copertura completa per farsi ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Corea del Nord e Corea del Sud insieme nel torneo di hockey? Lanciata la proposta : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 potrebbero ulteriormente entrare nella Storia. Kim Jong-un aveva aperto alla partecipazione di una delegazione NordCoreana ai Giochi che si svolgeranno nella “nemica” Corea del Sud e ora il disgelo continua. Roh Tae-kang, vice ministro dello sport in Corea del Sud, ha dichiarato che potrebbe essere possibile la partecipazione di una Nazionale congiunta con la Corea del Nord nel torneo di ...

Olimpiadi Invernali Corea 2018 - la Rai sborsa 10 milioni per i diritti tv in chiaro (e per far felice il Coni di Malagò) : Le Olimpiadi invernali tornano sulla Rai, dopo il buco storico di Sochi 2014 e le pressioni del Coni e del governo. Anche se per la tv pubblica non sarà proprio un grande affare, in un momento in cui c’è già grande agitazione per la perdita dei Mondiali di calcio (passati a Mediaset): secondo quanto risulta a ilfattoquotidiano.it, i giochi di Pyeongchang 2018 costeranno 10 milioni di euro. E tra discipline di nicchia e orari di trasmissione ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in chiaro su Rai Due e RaiSport! Presentato il palinsesto - 110 ore di diretta : ... sintesi, servizi speciali e tg olimpici ' come ha dichiarato il Direttore Generale Mario Orfeo il quale ha ulteriormente rilanciato: ' Sarà una grande finestra sul mondo, sugli sport del ghiaccio e ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in chiaro su Rai Due e RaiSport! Presentato il palinsesto - 110 ore di diretta : Manca un mese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e ormai è tutto pronto per l’appuntamento sportivo più importante dell’anno. Oggi, presso il Salone d’Onore del CONI, è stato Presentato il palinsesto della Rai che trasmetterà in chiaro la rassegna a cinque cerchi. Ricordiamo che la diretta integrale di tutti gli eventi sarà esclusivamente su Eurosport ma la tv di stato potrà trasmettere “110 ore di ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Roda : "Obiettivo 10 medaglie" : ... "Dobbiamo assolutamente andare in doppia cifra, una nazione come l'Italia non può limitarsi a una cifra sola - ha affermato Roda - Sarà un evento importante anche per il mondo, l'Olimpiade deve ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : ben 110 ore di programmazione sulle reti Rai : Si avvicina l’appuntamento con le Olimpiadi invernali 2018, in programma a PyeongChang dal 9 al 25 febbraio in Corea del Sud. L’evento sarà visibile in diretta sulla Rai, che ha predisposto ben 110 ore di programmazione dedicata. Un’occasione da non perdere per vivere appieno le emozioni che ci regaleranno gli azzurri presenti in Corea del […] L'articolo Olimpiadi invernali PyeongChang 2018: ben 110 ore di programmazione ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Thomas Bach : “Proposte congiunte delle Coree un passo avanti verso spirito olimpico” : Il CIO si è dichiarato particolarmente soddisfatto della partecipazione della Corea del Nord alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Apertura importantissima da parte del leader Kim-Jong Un che ha acconsentito a una delegazione di partecipare alla rassegna a cinque cerchi che si svolgerà in Corea del Sud, territorio considerato nemico. Chiarissime le dichiarazioni di Thomas Bach, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale: ...

Chi sono i due pattinatori nordcoreani che gareggeranno alle Olimpiadi invernali : L'allenatore e la consorte si sono però guardati bene dal discutere la situazione politica della Corea del Nord con i due allievi, protetti dalle barriere linguistiche. E quasi nulla è emerso sulla ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Giovanni Malagò : “Vogliamo la doppia cifra come medaglie - il sogno è l’oro” : Manca un mese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e Giovanni Malagò punta davvero in alto come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a InBlu Radio: “Oggi andare alle Olimpiadi è diventato complicato, quasi come vincere una medaglia. In certe discipline per qualificarsi ci sono dei criteri selettivi molto complessi. Per cui ragazzi e ragazze sono massacrati per ottenere il pass olimpico. Abbiamo molte frecce al nostro ...