Nuove misure bagaglio a mano Ryanair dal 15 gennaio | dimensioni ammesse per borsa piccola

Le sfide della Cina nel 2018. La paura di Pechino e le Nuove misure di controllo sui capitali : Sono diverse le sfide che la Cina, seconda economia mondiale, dovrà fronteggiare nel 2018, in un momento in cui l'economia, nonostante i suoi diversi punti dolenti, continua a tenere.

Pensioni : scalone - intrecci di Nuove misure e chi saranno quelli penalizzati Video : Sempre più spesso si sente dire che nel 2018 i requisiti di accesso per le Pensioni resteranno i medesimi [Video]di quest'anno e che il tristemente famoso aumento a 67 anni dell'eta' pensionabile sara' un problema con cui fare i conti solo nel 2019. Tutto vero perché effettivamente sara' il 2019 l’anno in cui l’ennesimo scatto per l’#aspettativa di vita si materializzera' per quasi tutti i lavoratori. Il quasi è relativo alle 15 categorie di ...

Huawei P11 atteso per il Q1 - Nuove informazioni su misure e sensore di impronte di Galaxy S9 : Huawei P11 è atteso già per il MWC 2018, mentre Samsung Galaxy S9, di cui scopriamo le possibili misure, non dovrebbe disporre del sensore di impronte integrato nel display. L'articolo Huawei P11 atteso per il Q1, nuove informazioni su misure e sensore di impronte di Galaxy S9 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Clima - Accordo di Parigi : il Messico studia Nuove misure per aumentare le foreste : L’agenzia stampa ufficiale “Notimex” ha reso noto che in Messico il Senato messicano ha proposto di ripristinare gli ecosistemi forestali per far fronte ai cambiamenti Climatici: sono allo studio le misure proposte da ricercatori e specialisti di 15 istituzioni legate all’ambiente, autori di uno studio che potrebbe contribuire a raggiungere gli obiettivi di mitigazione degli effetti Climatici, come stabilito ...

Carige - forte volatilità in Borsa : «Possibili Nuove misure di rafforzamento» : Faticano a fare prezzo il titolo e i diritti per l'aumento di capitale di Carige. Entrambi stamani in piazza Affari hanno segnato un rialzo teorico del 20% in Borsa, nel primo giorno dell'operazione di aumento di capitale da 560 milioni....

Tunisia : governo annuncia Nuove misure economiche al Forum per gli investimenti 2017 : ... indicando che "la transizione democratica ha pesato sull'economia perché la priorità è stata data all'aspetto politico e alla creazione delle istituzioni". L'obiettivo del governo di unità nazionale,...

Ostia - niente carcere per Spada : ecco perché |Gabrielli : gravità eccezionale - Nuove misure : Lesioni gravi (e non gravissime) e mancanza della flagranza del reato: il fratello del boss che ha selvaggiamente picchiato un reporter della Rai e il suo operatore potrebbe non andare in cella. E, nel mentre, in Rete c'è chi lo difende. Anzi, che lo esalta.

F1 : il tetto di spesa lascia perplessi i top team. Le Nuove misure introdotte con gradualità dal 2019 : Nella riunione di ieri a Ginevra, nella sede della Federazione, si è discusso di regolamenti e dell’ormai nota politica di contenimento dei costi nel mondo della F1. L’idea di Liberty Media, gruppo a capo del Circus, è chiara: l’adozione di un tetto di spesa. Una proposta non nuova che, come ricorda la Gazzetta dello Sport, fu espressa nel 2009 dall’ex presidente della FIA Max Mosley: un budget cap di 30 milioni di ...

Intercettazioni - le Nuove misure : La punibilità è esclusa nel caso in cui la registrazione senza consenso venga utilizzata in ambito processuale, come esercizio del diritto di difesa o nell'ambito del diritto di cronaca. Il reato è ...

Nuove misure sicurezza su voli per Usa : 2.03 Scattano da oggi le Nuove misure di sicurezza su tutti i 2.100 voli che arrivano ogni giorno negli Usa. Lo ha reso noto una portavoce dell'Agenzia per la sicurezza dei trasporti. Le Nuove regole "possono includere" tra l'altro, anche brevi colloqui con i passeggeri prima dell'imbarco e controlli dei loro apparecchi elettronici. Il giro di vite era stato annunciato in giugno per mettere fine al bando di pc portatili (laptop) e iPad in ...