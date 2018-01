Novak Djokovic e uno strano meeting a Melbourne C' è in ballo il futuro del tennis

Tennis - Novak Djokovic ammette : “Ho ancora fastidi al gomito”. C’è preoccupazione in vista degli Australian Open 2018 : Doveva essere il rientro dopo 6 mesi di stop quello per il serbo, ex n.1 del Tennis mondiale, Novak Djokovic il match contro lo spagnolo Alberto Bautista nel torneo di esibizione di Abu Dhabi ma all’ultimo Nole è stato costretto a dare forfait. ancora una volta sarebbe colpa del gomito destro, lo stesso che lo aveva obbligato a terminare anzitempo la stagione. “Sono estremamente dispiaciuto di dovermi ritirare dal torneo – ha ...

Tennis - Novak Djokovic ammette : “Ho ancora fastidi al gomito”. C’è preoccupazione in vista degli Australian Open : Doveva essere il rientro dopo 6 mesi di stop quello per il serbo, ex n.1 del Tennis mondiale, Novak Djokovic il match contro lo spagnolo Alberto Bautista nel torneo di esibizione di Abu Dhabi ma all’ultimo Nole è stato costretto a dare forfait. ancora una volta sarebbe colpa del gomito destro, lo stesso che lo aveva obbligato a terminare anzitempo la stagione. “Sono estremamente dispiaciuto di dovermi ritirare dal torneo – ha ...

Tennis - rinviato il rientro di Novak Djokovic! Il serbo dà forfait per Abu Dhabi all’ultimo minuto : rinviato ancora il ritorno in campo di Novak Djokovic. Il serbo, fuori da sei mesi a causa di problemi al gomito, doveva giocare oggi pomeriggio contro Bautista nel torneo esibizione di Abu Dhabi ma all’ultimo l’ex numero 1 al mondo non sarà purtroppo della partita. Sembrava davvero tutto a posto per Nole che invece ha preferito prendersi ancora qualche giorno in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione dove si dovrà ...

Tennis - Novak Djokovic torna a giocare! Domani ad Abu Dhabi : “Sei mesi su un ottovolante - gomito guarito” : Domani Novak Djokovic tornerà a giocare dopo sei mesi di assenza dai campi da Tennis. Il serbo, ora scivolato al numero 12 del ranking ATP, si presenterà al Mubadala World Tennis Championship, ricco torneo di esibizione ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Tutti attendevano il rientro dell’ex numero 1 al mondo che si era dovuto formare per problemi fisici dopo la sconfitta contro Berdych ai quarti di finale dei Wimbledon. Il gomito ora ...

