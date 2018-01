' Non sono un razzista' dice Trump dopo la reazione delle nazioni ' shithole'

Laurenzana - al referendum su accoglienza migranti vince il No. Ma nel paese non ci sono e Non sono previsti arrivi : Ha vinto il No al referendum sull’accoglienza dei migranti a Laurenzana, paese in provincia di Potenza di 1500 abitanti. Ma non ci sono stranieri e non sono previsti arrivi. Il risultato finale è di 341 “no” e 59 “sì”, con un’affluenza molto bassa. La consultazione è stata promossa dall’amministrazione di centrosinistra in carica dal 2014. Il referendum non ha alcun valore, se non quello puramente ...

Usa - Trump si difende dalle accuse : “Non sono razzista” : Usa, Trump si difende dalle accuse: “Non sono razzista” Usa, Trump si difende dalle accuse: “Non sono razzista” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump si difende dalle accuse: “Non sono razzista” sembra essere il primo su NewsGo.

Stefano Fresi : "Ci sono voluti anni ma ora Non confondono più il mio nome" : Per anni è stato confuso con Giuseppe Battiston. Al più era un 'altro' Battiston. Poi Battiston è dimagrito e lui è incappato nella trilogia di Smetto quando voglio . Così Stefano Fresi ha ...

Tornano le cabine telefoniche a Milano - ma Non sono più le stesse : A Milano al giorno d’oggi rimangono 770 cabine telefoniche pubbliche, ma il numero diminuisce anno dopo anno: nel 2012 erano …

15enne aggredito a Chiaiano - la Questura : 'Non ci sono ancora fermi - nè denunce' : Non ci sono ancora fermati, nè denunce per l'aggressione a Gaetano, il 15enne pestato nei pressi della stazione di Chiaiano della Metropolitana di Napoli venerdì scorso. E' quanto informa in una nota ...

Antonio Cassano torna a giocare? / Calciomercato gennaio : “Sono pronto - ma Non ci sono proposte soddisfacenti” : Antonio Cassano torna a giocare? Le dichiarazioni dell'attaccante barese aprono a quello che sarebbe un incredibile ritorno in campo, l'ultima esperienza vera è quella con la Sampdoria(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 19:02:00 GMT)