' Non sono un razzista' dice Trump dopo la reazione delle nazioni ' shithole'

Nintendo Switch : al momento Non ci sono piani per portare l'app di Netflix sulla console : Risalendo al mese di ottobre del 2017 in rete circolarono alcuni rumor che parlavano di un possibile arrivo dell'app di Netflix su Nintendo Switch, tuttavia, se siete tra i possessori della console della Grande N in attesa dell'applicazione, dovrete avere ancora pazienza.Infatti, sembra che al momento non ci siano piani per portare la celebre applicazione di streaming di serie TV e film su Nintendo Switch. La conferma arriva direttamente dal ...

'Sono stanco'. Marchionne conferma l'addio nel 2019 e sulle auto del futuro Non ha dubbi : 'Entro il 2025 la metà saranno elettrificate' : "Se vuoi fare questo lavoro davvero bene, ti consuma. Sono stanco. Voglio fare qualcosa d'altro". Parola di Sergio Marchionne, che in un'intervista a Bloomberg , ha confermato di fatto la sua uscita ...

Elezioni - Gori : “Penso che Non sia giusto che Dell’Utri resti in carcere se condizioni sono quelle che leggiamo sui giornali” : “Penso anch’io che, se le condizioni di salute di Marcello Dell’Utri sono quelle di cui leggiamo sui giornali, non sia giusto che resti in carcere ma che possa accedere a delle forme di detenzione più leggere che si prendano cura della sua salute. Il mio rapporto personale con Dell’Utri è sempre stato con un uomo di grande qualità. Non ho mai avuto la sensazione che fosse l’anello di congiunzione tra Berlusconi e la mafia“. Giorgio ...

Genoa - Preziosi : 'Voglio vendere ma Non ci sono compratori. Su mercato e stadio...' : Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi ha parlato questa mattina a Radio1 durante la trasmissione Radio Anch'io Sport. Molti gli argomenti trattati, a cominciare dalla questione relativa alla cessione societaria: "Al momento non ci sono stati candidati che hanno le carte in regola per prendere il club - ha ...

Raffaele Sollecito : "Sono innocente - ma Non riesco a trovare una brava ragazza" : "Ho passato dieci anni di tragedia. La società ha ancora un'impressione negativa di me. Sono incarcerato da una società che non mi lascia vivere serenamente. Devo dare giustificazioni a tutti e a tutti...

'Non sono un razzista' dice Trump dopo la reazione delle nazioni 'shithole' : Donald Trump si è difeso nei giorni scorsi sulla scia dei recenti commenti denigratori su Haiti e le nazioni africane, dichiarando "Io non sono un razzista". Al contempo, anche due due senatori repubblicani hanno fatto marcia indietro sulla loro interpretazione dei commenti. Il Presidente ha affrontato il problema quando è arrivato nel suo club privato di golf con il leader della maggioranza della Camera, Kevin McCarthy. Alla domanda della ...

Laurenzana - al referendum su accoglienza migranti vince il No. Ma nel paese non ci sono e Non sono previsti arrivi : Ha vinto il No al referendum sull’accoglienza dei migranti a Laurenzana, paese in provincia di Potenza di 1500 abitanti. Ma non ci sono stranieri e non sono previsti arrivi. Il risultato finale è di 341 “no” e 59 “sì”, con un’affluenza molto bassa. La consultazione è stata promossa dall’amministrazione di centrosinistra in carica dal 2014. Il referendum non ha alcun valore, se non quello puramente ...

Usa - Donald Trump si difende dopo il caso dei ‘Paesi cesso’ : “Non sono razzista” : Si difende, dice di essere “la persona meno razzista che voi avete mai intervistato”. Donald Trump risponde alle accuse mosse nei suoi confronti negli scorsi giorni, quando sui giornali erano trapelate le frasi volgari rivolte nei confronti degli immigrati da Haiti, El Salvador e alcuni Paesi africani. “No, non sono un razzista”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Anzi, di più: “sono la persona meno razzista ...

Stefano Fresi : "Ci sono voluti anni ma ora Non confondono più il mio nome" : Per anni è stato confuso con Giuseppe Battiston. Al più era un 'altro' Battiston. Poi Battiston è dimagrito e lui è incappato nella trilogia di Smetto quando voglio . Così Stefano Fresi ha ...

Tornano le cabine telefoniche a Milano - ma Non sono più le stesse : A Milano al giorno d’oggi rimangono 770 cabine telefoniche pubbliche, ma il numero diminuisce anno dopo anno: nel 2012 erano …

Attacco agli immigrati - Trump : Credetemi - Non sono razzista : "Non sono razzista. Posso dirvi questo, sono la persona meno razzista che abbiate mai intervistato". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mette la parola fine alla polemica per quelle parole rudi pronunciate nello studio ovale che hanno tanto indignato i democratici radical chic. Chiacchierando con i giornalisti, ha così messo a tacere le innumerveoli accuse che gli sono piovute addosso dopo la frase sui "Paesi ...