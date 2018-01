NEW YORK ENCOUNTER Il card O’Malley | l' unità non è una teoria

NEW YORK ENCOUNTER/ Etsuro e la Sagrada : quando la fede e la bellezza ridanno senso alla realtà : Nell'auditorium del New YORK ENCOUNTER 2018 ("An Impossible Unity") parla Etsuro Sotoo, protagonista del "secondo rinascimento" della Sagrada Familia di Barcellona. ANTONIO QUAGLIO(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 06:03:00 GMT)Il bisogno di una "impossibile unità", di R. Maniscalco"Ma dove vanno tutti quanti?", di R. Maniscalco

Tra la Granda e NEW YORK : a Fossano la presentazione de "La ragazza coi tarocchi e altri racconti newyorkesi" : Raccolta di 14 racconti, è insieme un viaggio e un omaggio, tra cronaca e fantasia: il libro nasce da esperienze vissute dall'autore e propone New York con gli occhi e il vissuto personale di chi si ...

NEW YORK - la statua di Colombo rimarrà all'ingresso di Central Park - : La commissione voluta da Bill de Blasio per decidere su una serie di monumenti considerati controversi, ha predisposto che l'effigie del navigatore italiano rimanga al suo posto. A breve distanza, ...

Positiva la Borsa di NEW York : Seduta Positiva per il listino USA , con gli operatori che si mostrano ottimisti sulla nuova ondata di trimestrali. L'indice Dow Jones registra un guadagno dello 0,70% mentre l' S&P-500 si porta a 2.

Giornata di acquisti sulla Borsa di NEW York : Seduta positiva per il listino USA , con gli operatori che si mostrano ottimisti sulla nuova ondata di trimestrali. L'indice Dow Jones registra un guadagno dello 0,70% mentre l' S&P-500 si porta a 2.

La dieta del brodo di carne : il piano alimentare di 21 giorni con cibi antinfiammatori che fa impazzire NEW York : La buona reputazione c'è l'ha da tempo: il brodo di carne è da sempre uno dei cibi curativi più antichi e nutrienti. C'è chi semplicemente crede sia in grado di fare miracoli. Intanto l'abbondanza di nutrienti lo rende fonte di tantissimi benefici per a salute.Kellyann Petrucci è una naturopata e nutrizionista amata dalle star come Gwyneth Paltrow e Kobe Bryant. Sua è La dieta del brodo appena pubblicata ...

Romagna da visitare : è tra le 52 mete più belle del mondo per il NEW YORK Times : E' una delle classifiche più attese dagli amanti dei viaggi di tutto il mondo. Un must per milioni di viaggiatori che programmano le vacanze in giro per il globo per l'anno in corso. E' la '52 place ...

Tra i 52 luoghi da vedere assolutamente nel 2018 secondo il 'NEW YORK Times' ci sono anche 3 regioni italiane : L'economia di località tanto belle merita di ripartire e il miglior modo per aiutare le popolazioni caraibiche è, appunto, prenotare subito una vacanza tra quei lembi di terra incantanti. 5. Il Lago ...