New Dehli : dentista tortura e segrega in casa la sua domestica : Una vicenda raccapricciante. La polizia di New Dehli ha arrestato una dottoressa specializzata nelle malattie del cavo orale, originaria della capitale indiana, per riduzione in schiavitù e tortura. La presunta colpevole ha ripetutamente seviziato la sua domestica personale di 14 anni, rinchiudendola nella sua abitazione e imponendole torture sia fisiche che mentali. La notizia è stata riportata oggi dai maggiori quotidiani della regione ...