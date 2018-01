Netflix Su Nintendo Switch Per Adesso NON Arriverà

Non aspettatevi Netflix su Nintendo Switch molto presto : Esistono già diversi servizi di streaming su Switch come Hulu negli Stati Uniti e NicoNico in Giappone. Eppure, il più importante di questi, Netflix , non è ancora arrivato. Un utente ha così chiesto direttamente a Netflix qualche ...

Nintendo Switch : al momento non ci sono piani per portare l'app di Netflix sulla console : Risalendo al mese di ottobre del 2017 in rete circolarono alcuni rumor che parlavano di un possibile arrivo dell'app di Netflix su Nintendo Switch, tuttavia, se siete tra i possessori della console della Grande N in attesa dell'applicazione, dovrete avere ancora pazienza.Infatti, sembra che al momento non ci siano piani per portare la celebre applicazione di streaming di serie TV e film su Nintendo Switch. La conferma arriva direttamente dal ...