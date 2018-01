Nel 2018 sbarcati 841 migranti | -64 | 3% sul 2017 | -75% dalla Libia

Viaggi online - assicurazioni - bollette - bancomat : tutte le novità per i consumatori in arrivo Nel 2018 : Viaggi online, assicurazioni, bollette, bancomat: tutte le novità per i consumatori in arrivo nel 2018 ROMA Viaggi, assicurazioni, banche, salute, cibo: sono molti gli ambiti nei quali sono state ...

Beautiful - anticipazioni americane : THORNE deluso anche Nel 2018 : Le anticipazioni per le puntate americane di Beautiful di inizio 2018 descrivevano THORNE Forrester come intento a desiderare e cercare di ottenere ciò che, al momento, appartiene a suo fratello Ridge: la Forrester Creations e Brooke Spencer. Tornato come esordiente stilista dopo un lungo periodo di addestramento presso dei designer europei, THORNE non è soltanto deciso a togliere al parente il controllo della casa di moda, ma anche a ...

Pensione prima di arrivare a 60 anni? Ecco chi può anticipare Nel 2018 : Nel 2019 i requisiti per le pensioni saliranno sia per gli uomini che per le donne a 67 anni di età. Anche quelle legate esclusivamente ai contributi versati avranno una impennata di 5 mesi, arrivando a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne. Questo il trend che ha preso la previdenza sociale nostrana quando si parla di requisiti di accesso per le pensioni, un inasprimento costante. Il primo accenno lo si è avuto già a ...

Chi deve pagare il bollo auto Nel 2018 e quanto deve pagare : C’è ancora tempo per le promesse elettorali da qui al 4 marzo, ma al momento il bollo auto è in vigore anche per il 2018. Ecco allora le regole da ricordarsi. Il bollo va pagato entro l&rsquo...

Allarme crescita : ripresa rallenterà Nel 2018 - Italia torna fanalino coda UE : Le ultime previsioni sono abbastanza uniformate per un nuovo anno prospero per l'economia tricolore dopo un 2017 chiuso con un Pil in accelerazione dell'1,5% circa (dati Istat sul 2017 in arrivo il ...

Nel secondo trimestre 2018 l'inflazione Nell'area dell'euro si attesterà all'1 - 4% : Negli ultimi mesi è proseguita la fase di espansione dell'economia mondiale che è attesa crescere in modo robusto nell'orizzonte di previsione. Il commercio mondiale evolverà inizialmente con una ...

Beach volley - European Tour 2018 : c’è un po’ d’Italia Nel trionfo di Kvapilova/Kolocova a Pelhrimov : Profete in patria, come non era successo, ad esempio, a Brouwer/Meeuwsen che hanno dovuto aspettare una settimana per gioire ma avrebbero voluto tanto farlo sulla sabbia di The Hague. Kolocova/Kvapilova, sulla carta, sono la coppia numero due della Repubblica Ceca ma a Pelhrimov, nel primo Master Europeo della stagione, si sono prese una grande soddisfazione vincendo il torneo e con loro l’ex azzurro Andrea Tomatis che da quest’anno le allena ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : affonda petroliera Nel Mar della Cina (15 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: affonda petroliera nel Mar della CIna. Caso di violenza giovanile a Napoli. Scandalo del latte in polvere. Esplosione Sesto San Giovanni (15 gennaio 2018)(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 00:22:00 GMT)

Pallamano - Europei 2018 : Francia sul velluto contro l’Austria - la Croazia vola Nel gruppo A. I risultati di domenica 14 gennaio : I Campionati Europei di Pallamano maschile hanno sempre di più una grande favorita, che risponde al nome della Francia campione iridata, giustiziera dell’Austria per 33-26, dimostrando di avere un gioco molto veloce, andando a segno con un’efficienza del 66%, nella seconda giornata del girone B, completato dal 33-28 della Norvegia sulla Bielorussia. Nel gruppo A, a Spalato, i padroni di casa della Croazia piegano 29-22 ...

Pattinaggio di figura - Europei 2018 : Javier Fernández grande favorito Nella prova maschile - punta al sesto titolo consecutivo : Fino al 2013, la Spagna non aveva mai conquistato una medaglia continentale nel Pattinaggio di figura. Quell’anno, il madrileno Javier Fernández conquistò il titolo europeo nella prova maschile, e da allora ha inscenato cinque vittorie consecutive, vincendo anche due medaglie d’oro e due medaglie di bronzo ai Mondiali. Il ventiseienne si presenterá dunque a Mosca per i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018 da campione in ...

Hockey ghiaccio - Finale Continental Cup 2018 : trionfa lo Yunost Minsk - battuto il Nomad Astana Nell’ultimo incontro. Il Renon chiude quarto : La Finale della Continental Cup 2018 di Hockey su ghiaccio è stata vinta dallo Yunost Minsk. Era la squadra favorita alla vigilia ed ha rispettato le attese, battendo tutte e tre le avversarie affrontate. L’ultima partita della competizione era praticamente una Finale, contro i kazaki del Nomad Astana. Il super squadrone bielorusso ha vinto nettamente per 5-2, spezzando l’equilibrio e volando verso il terzo successo della sua storia ...

Hockey ghiaccio - Finale Continental Cup 2018 : trionfa lo Yunost Minsk - battuto il Nomad Astana Nell’ultimo incontro. Il Renon chiude quarto : La Finale della Continental Cup 2018 di Hockey su ghiaccio è stata vinta dallo Yunost Minsk. Era la squadra favorita alla vigilia ed ha rispettato le attese, battendo tutte e tre le avversarie affrontate. L’ultima partita della competizione era praticamente una Finale, contro i kazaki del Nomad Astana. Il super squadrone bielorusso ha vinto nettamente per 5-2, spezzando l’equilibrio nel secondo drittel e volando verso il terzo ...

Dakar 2018 - classifica generale moto dopo l’8a tappa (14 gennaio) : Kevin Benavides è Nella scia di Adrien Van Beveren! : L’ottava tappa della Dakar 2018 ha smosso ancora una volta la classifica delle moto. In testa c’è sempre il francese Adrien Van Beveren ma il vantaggio del francese si è ridotto considerevolmente dopo la stage odierna. Il pilota della Yamaha è giunto settimo ed ora ha solo 22″ di vantaggio sull’argentino Kevin Benavides, arrivato quarto oggi. I due hanno fatto il vuoto in classifica ma la lotta è comunque aperta, a ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : l’Italia è seconda Nella gara a squadre! Azzurre sconfitte in finale dalla Russia per 45-39 : l’Italia si conferma sul podio nella gara a squadre del fioretto femminile di Coppa del Mondo, ma questa volta non arriva la vittoria. Infatti a Katowice (Polonia) il quartetto azzurro formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Francesca Palumbo, è stato sconfitto in finale dalla Russia, trascinata da Inna Deriglazova. La campionessa iridata, dopo il successo di ieri nell’individuale, sale sul gradino più alto del podio anche ...