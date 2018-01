Nasa - tutti gli obiettivi del 2018 in un video : Un nuovo rover trivellerà il suolo di Marte, una sonda toccherà un antichissimo asteroide, nuovi equipaggi si prepareranno per riportare l’essere umano sulla Luna, il più grande telescopio spaziale mai costruito sarà pronto per il lancio. Sono sono alcuni dei punti della to-do list 2018 dell’Agenzia spaziale americana. tutti gli altri progetti, non meno affascianti, per l’esplorazione dello Spazio e la ricerca scientifica, li trovate in questo ...

Nasa e Google insieme per portarci tutti su Marte con la realtà virtuale : Avete percorso il Mondo in lungo e in largo con Street View e desiderate nuovi luoghi da esplorare? Ecco pane per i vostri denti. Il Jet propulsion laboratory della Nasa, in collaborazione con Google, ci regala la possibilità di gironzolare (ovviamente sempre in modalità virtuale) nientemeno che su Marte. Grazie alle oltre 200mila “cartoline” inviate dal maxi-rover Curiosity durante i suoi cinque anni di permanenza sul Pianeta rosso, gli ...

