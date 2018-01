Napoli | cresce l' allarme babygang Domani vertice col ministro Minniti

Pagelle LIVE Napoli-Juventus in DIRETTA : Cresce il Napoli nella ripresa - ma Reina è chiamato al miracolo. La Juve si difende bassa : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Napoli JuveNTUS Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Napoli-Juventus big match della quindicesima giornata di Serie A. Il primo tempo vede la Juve in vantaggio grazie al gol del (fischiatissimo) ex Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino fa le prove in avvio con un delizioso tocco sotto sul quale Reina risponde presente, prima di non lasciare scampo al portiere spagnolo dopo pochi ...

Napoli-Milan 2-1 - Sarri : “Meno brillanti ma abbiamo creato molto”. Montella : “Stiamo crescendo” : Napoli-Milan 2-1, Sarri: “Meno brillanti ma abbiamo creato molto”. Montella: “Stiamo crescendo” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Milan 2-1, Sarri- Il Napoli, grazie alla vittoria per 2 a 1 contro il Milan, resta saldamente al primo posto in classifica. Gli azzurri non hanno particolarmente brillato ma sono riusciti a sfruttare ...