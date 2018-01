Napoli | Albiol | ' Sarri? Il migliore in Italia | uno dei più forti in Europa'

Albiol : “Vorrei regalare lo Scudetto a Napoli. Cresciuto grazie a Sarri” : Conclusa la sosta invernale, il Napoli è tornato a riunirsi e a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà gli azzurri di scena sul campo dell’Atalanta. Questa pausa è stata utile per consentire a diversi giocatori di riposarsi per affrontare al meglio i numerosi prossimi impegni che attendono loro. Tra i calciatori che […] L'articolo Albiol: “Vorrei regalare lo Scudetto a Napoli. Cresciuto grazie a ...

Pagelle Feyenoord-Napoli 2-1 : Albiol il peggiore : Pagelle Feyenoord-Napoli – Il Napoli saluta la Champions League con una sconfitta. A Rotterdam con il Feyenoord finisce 2-1: al goal di Zielinski rispondono Jorgensen e St.Juste. Anche una vittoria, però, ai partenopei non sarebbe servita per accedere agli ottavi. Il City infatti è uscito sconfitto dal confronto con lo Shakhtar. Proprio gli ucraini staccano il pass per gli ottavi, mentre la squadra di Sarri retrocederà in Europa ...

LIVE Pagelle Feyenoord-Napoli - Champions League in DIRETTA : 1-1 Zielinski goleador - Albiol disattento sul gol olandese - inzia la ripresa : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Feyenoord-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI INCONTRI DEL 6 DICEMBRE IN Champions League Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Feyenoord-Napoli, match valido per l’ultima giornata del gruppo F della Champions League 2017-2018. I partenopei vanno a caccia di una difficilissima qualificazione agli ottavi di finale: devono assolutamente battere gli olandese e ...

Udinese-Napoli live dalle ore 15 : Mario Rui dà forfait - Albiol riposa : Seconda partita casalinga consecutiva per l'Udinese, con l'esordio di Massimo Oddo alla guida tecnica della squadra al posto di Delneri, esonerato dopo la sconfitta interna di domenica scorsa...

Napoli - Albiol 'Non possiamo sbagliare nessuna gara se vogliamo vincere lo scudetto' : 'Non possiamo sbagliare nessuna gara se vogliamo vincere lo scudetto'. Raul Albiol ha alzato l'asticella dell'attenzione in vista della sfida di sabato sera al San Paolo contro il Milan. 'La ...