Nantes-Psg Video | follia dell' arbitro Chapron Arrivano le scuse | un riflesso sbagliato

Psg-Nantes - sospeso l arbitro dello sgambetto a Carlos. Poi le scuse 'E stato un riflesso' : ROMA - Un episodio che ha infiammato i social dove tra gli hashtag è spuntato anche #ChapronRouge. E' stato sospeso fino a nuove disposizioni l'arbitro dell'incontro di ieri tra il Psg e il Nantes di ...

Nantes-Psg - il provvedimento nei confronti dell’arbitro Chapron : La DTA, direzione tecnica degli arbitri, ha deciso di sospendere fino a nuovo avviso Tony Chapron, che dunque non dirigera’ mercoledi’ la gara tra Angers e Troyes valida per la 21esima giornata di Ligue 1. La decisione e’ stata presa dal numero uno della DTA, Pascal Garibian, assieme al presidente della Commissione Federale Arbitrale (CFA), Eric Borghini. Chapron si e’ reso protagonista ieri di un episodio quantomeno ...

