NAINGGOLAN VIA DALLA ROMA? Calciomercato news | il belga rimane fino all' estate? I

Roma - NAINGGOLAN VIA subito : il Guangzhou sborsa 50 milioni : Roma, Nainggolan via subito: il Guangzhou sborsa 50 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, Nainggolan VIA subito – Clamorosa svolta nel futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista della Roma è infatti ad un passo dalla cessione immediata in Cina. La trattativa tra il Guangzhou di Cannavaro e i giallorossi è già entrata nel vivo nella scorsa ...

Roma - chi prendi se va via NAINGGOLAN? Tifosi preoccupati - c’è il problema Champions : Raja Nainggolan sembra essere ad un passo dall’accordo con il Guangzhou. La Roma potrebbe privarsi dunque del suo miglior calciatore nel mese di gennaio, una mossa che preoccupa e non poco i Tifosi ed anche il tecnico Di Francesco. La trattativa potrebbe risolversi positivamente nelle prossime ore, ma la formula ancora non è chiara. Si parla sì di 50 milioni di euro, ma la Roma non li riceverebbe subito, bensì la formula dovrebbe essere ...

NAINGGOLAN VIA dalla Roma? / Calciomercato news - il Guanghzou pronto all’attacco ma c’è il nodo Luxury Tax : Nianggolan via dalla Roma: le ultime notizie di Calciomercato sul possibile addio del belga a Trigoria. Sul Ninja forte il Guanghzou Evergrande di Cannavaro.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 09:42:00 GMT)

Roma - a giugno via un altro big : a rischio Strootman e NAINGGOLAN : La situazione finanziaria della Roma è ancora sotto l'occhio vigile dell'Uefa per quanto riguarda il Fair-Play finanziario e, secondo Sky Sport , entro il 30 giugno ci sarà la cessione di un altro big , dopo gli addii di Salah, Paredes e Rudiger della scorsa estate. Tra i possibili partenti, Kevin Strootman e Radja Nainggolan, inseguiti ...

Roma - Manolas avverte : “chi non vuole vincere vada via. NAINGGOLAN? Ecco cosa dico”. E sullo Zenit… : Intervistato dai microfoni di ‘Sky Sport’, Kostas Manolas, difensore della Roma, ha voluto mandare un messaggio a tutta la squadra commentando la strigliata di Monchi: “Sono d’accordo con quanto detto dal Direttore, perché dobbiamo avere una mentalità vincente: chi non ha questa mentalità non può avere spazio alla Roma”. Su Nainggolan: “Radja sa che ha sbagliato, come possiamo sbagliare tutti, e si è subito ...

Roma - Manolas : 'Abbiamo bisogno di NAINGGOLAN. Via chi non ha mentalità vincente' : ... l'imperativo sarà vincere per portare a casa i tre punti, e non importa se Nainggolan con il suo video scandalo che ha fatto il giro del mondo rischia di andare in panchina: 'Lui sa di aver ...