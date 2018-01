Nainggolan | la Roma frena Tifosi in rivolta sul web

Nainggolan via dalla Roma? / Calciomercato news : la dirigenza smentisce l'affare - ma apre alla cessione : Nianggolan via dalla Roma: le ultime notizie di Calciomercato sul possibile addio del belga a Trigoria. Sul Ninja forte il Guanghzou Evergrande di Cannavaro.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:28:00 GMT)

Roma - il comunicato su Nainggolan e sulla cessione di Emerson alla Juve : "Da noi non si è fatto vivo nessuno e siamo già al 15 gennaio. Ovvero a metà della finestra di mercato. Fermo restando che di fronte ad una offerta significativa e soddisfacente qualsiasi trattativa può essere aperta, sia nella campagna trasferimenti estiva sia in quella invernale, non è assolutamente detto che ci debba essere una partenza eccellente in questa fase. Sarebbe meno sorprendete una partenza di Emerson che non di ...

Roma - Nainggolan in Cina? Poco probabile : Roma, 15 GEN - Tra i tifosi della Roma tiene banco la polemica per le voci di un possibile trasferimento di Nainggolan in Cina all'Evergrande di Cannavaro. "Ma da noi - fanno sapere dalla società ...

Roma - scende in campo Cannavaro per convincere Nainggolan : Non bastano i (tanti) soldi offerti dal Guangzhou. Per convincere definitivamente Nainggolan ad accetare la Cina è sceso in campo un campione del mondo come Fabio Cannavaro . In questi giorni l'attuale tecnico del club cinese ha telefonato direttamente al belga e ha illustrato il progetto tecnico e commerciale incentrato proprio su di lui.

Calciomercato Roma - Nainggolan in Cina? Tifosi giallorossi furiosi : Calciomercato Roma – Sono ore caldissime in casa Roma, la squadra di Di Francesco non sta attraversando un buon momento di forma in campionato ed inoltre a tenere banco è il mercato con l'assalto dalla Cina per Radja Nainggolan. Nonostante la bravata di Capodanno i Tifosi sono dalla parte del belga e sono pronti a protestare in caso di cessione in questa finestra di mercato. "Se vendono Radja me rivedono tra 15 anni allo stadio",

Roma - tifosi contro la cessione : "Giù le mani da Nainggolan" : "Radja non si tocca". Almeno a gennaio, a giugno poi si vedrà: "Tanto siamo abituati". La Cina chiama Nainggolan, il belga e la Roma ci pensano concretamente, i tifosi si schierano, quasi del tutto,

Roma - Nainggolan subito al Guanghzou per 50 milioni se si supera la luxury tax : Roma, Nainggolan subito al Guanghzou per 50 milioni se si supera la luxury tax La Roma è disposta a cederlo per 50 milioni di euro.

Nainggolan in Cina? La Luxury Tax 'salva' (forse) la Roma : offerta shock al Ninja e ai giallorossi : ... ma a 'salvare' i giallorissi ci potrebbe essere la Luxury Tax LaPresse/Alfredo Falcone La Cina tenta Radja Nainggolan e la Roma, tanto che " come svelato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport" lo

