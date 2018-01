Nadal e Dimitrov avanti a Melbourne

Australian Open 2018 - tutti i risultati di oggi del tabellone maschile (lunedì 15 gennaio) : esordio morbido per Nadal e Dimitrov - tre azzurri in campo : Gli Australian Open 2018 hanno finalmente inizio In questo day-1 farà il suo esordio Rafael Nadal che nella sessione notturna Australiana, le 9.00 italiane, scenderà in campo contro il dominicano Burgos alla Rod Laver Arena. Un esordio morbido per lo spagnolo che non dovrebbe avere grossi problemi nell’avere meglio contro un avversario dal ranking non eccellente (n.79 del ranking) e non così adatto alle superfici veloci. Non ci sono ...

Tennis - Australian Open 2018 : si alza il sipario! Esordio per Rafa Nadal e Grigor Dimitrov. Williams-Bencic super sfida al primo turno : In campo anche la numero due del mondo Caroline Wozniacki, che sfida la rumena Mihaela Buzarnescu. Nel tabellone femminile ci sono poi due sfide sicuramente molto avvincenti: la prima è quella tra ...

Tennis - Australian Open 2018 : si alza il sipario! Esordio per Rafa Nadal e Grigor Dimitrov. Williams-Bencic super sfida al primo turno : Gli Australian Open 2018 alzano il loro sipario. A Melbourne comincia il primo Slam dell’anno e tocca subito al numero uno del mondo. Rafa Nadal farà il suo Esordio nel torneo come penultimo match sulla Rod Laver Arena, sfidando il dominicano Victor Estrella Burgos, 37 anni e numero 81 del ranking ATP Ad aprire il principale campo degli Australian Open ci penserà, però, Francesca Schiavone. Sarà una sfida tra campionesse del Roland Garros, ...

Australian Open 2018 : il tabellone maschile. Strada in discesa per Nadal. Per Federer non c’è solo Djokovic. Quante insidie per Dimitrov : Al termine del sorteggio del tabellone maschile degli Australian Open sicuramente il più felice di tutti sarà stata Rafa Nadal. Mai come in questa edizione c’erano tanti ostacoli e pericoli, ma il maiorchino li ha praticamente evitati tutti. La sensazione è quella che il numero uno del mondo abbia davvero la Strada spianata addirittura fino alla semifinale, quando sul suo cammino dovrebbe incrociare il bulgaro Grigor Dimitrov, vincitore ...

Tennis - classifica Atp : Nadal precede Federer e Dimitrov - Fognini 27° : ROMA - Fabio Fognini si conferma n.1 del Tennis azzurro nella prima classifica 2018 pubblicata oggi dall'Atp: il 30enne di Arma di Taggia è stabile al n.27, così come Paolo Lorenzi in 43ma posizione e ...

Atp : Nadal precede Federer e Dimitrov : (ANSA) - ROMA, 1 GEN - Fabio Fognini si conferma n.1 del tennis azzurro nella prima classifica 2018 pubblicata oggi dall'Atp: il 30enne di Arma di Taggia è stabile al n.27, così come Paolo Lorenzi in ...

Atp : Nadal precede Federer e Dimitrov : ROMA, 1 GEN - Fabio Fognini si conferma n.1 del tennis azzurro nella prima classifica 2018 pubblicata oggi dall'Atp: il 30enne di Arma di Taggia è stabile al n.27, così come Paolo Lorenzi in 43/a ...

ATP Finals Londra 2017 - AGGIORNAMENTO : Dimitrov in semifinale - alle 21.00 esordio di Carreno Busta riserva di Nadal : Le gare potranno essere seguite in live streaming solo dagli abbonati Sky sull'app SkyGo . ATP Finals Londra 2017: il programma di oggi Su Sky Sport 1 HD alle 13.00 Kubot/Melo B.Bryan/M.Bryan Doppio. ...

ATP FINALS 2017 / Diretta Nadal Goffin streaming video SuperTennis : DImitrov batte Thiem in tre set : Diretta Atp FINALS 2017: info streaming video e tv, lunedì 13 novembre prosegue il Master di tennis maschile a Londra. DImitrov batte Thiem, in serata Rafa Nadal sfida David Goffin(Pubblicato il Mon, 13 Nov 2017 17:38:00 GMT)

Tennis - Masters : : a Londra stasera Nadal. In campo Thiem-Dimitrov : Tennis I risultati in diretta Seconda giornata per le ATP Finals di Londra: oggi scenderanno in campo i quattro atleti rimasti a riposo nella prima giornata, quella di ieri. Si comincia alle ore 15, ...

ATP FINALS 2017 / Diretta Thiem Dimitrov - Nadal Goffin : streaming video SuperTennis - com'è andata domenica : Diretta Atp FINALS 2017: info streaming video e tv, lunedì 13 novembre prosegue il Master di tennis maschile a Londra. In programma ci sono i match Thiem Dimitrov e Nadal Goffin(Pubblicato il Mon, 13 Nov 2017 13:51:00 GMT)

ATP FINALS 2017 / Diretta Thiem Dimitrov - Nadal Goffin : streaming video SuperTennis - Rafa è 2-0 con il belga : Diretta Atp FINALS 2017: info streaming video e tv, lunedì 13 novembre prosegue il Master di tennis maschile a Londra. In programma ci sono i match Thiem Dimitrov e Nadal Goffin(Pubblicato il Mon, 13 Nov 2017 12:44:00 GMT)

Atp Finals 2017/ Diretta Thiem Dimitrov - Nadal Goffin : streaming video SuperTennis - orario delle partite : Diretta Atp Finals 2017: info streaming video e tv, lunedì 13 novembre prosegue il Master di tennis maschile a Londra. In programma ci sono i match Thiem Dimitrov e Nadal Goffin(Pubblicato il Mon, 13 Nov 2017 05:00:00 GMT)

Tennis - ATP Finals 2017 : il sorteggio dei gironi. Rafael Nadal pesca Dominic Thiem e Grigor Dimitrov - Roger Federer con Alexander Zverev : Si è svolto questa mattina il sorteggio dei due gironi delle ATP Finals, ultimo appuntamento della stagione del Tennis. Dal 12 al 19 novembre, alla O2 Arena di Londra, i migliori otto giocatori del 2017 si sfideranno per determinare chi sarà il Maestro, il più forte dell’anno solare. La prima testa di serie e numero 1 del mondo Rafael Nadal è stata inserita nel gruppo “Sampras”. L’avversario sulla carta più ostico per lo ...