E'improvvisamente a LondraO'Riordan, la cantante irlandese del gruppo "The". Aveva 46 anni. Lo annuncia l'agente. L'artista, riporta l'Irish Times, si trovava nella capitale britannica per una breve sessione di registrazione con l'intera band. I familiari hanno appreso la notizia e sono "devastati dal dolore". Chiedono "privacy in questo momento difficile". Nell'estate del 2017 la band aveva annullato il tour europeo proprio a causa dei problemi di salute della cantante.(Di lunedì 15 gennaio 2018)