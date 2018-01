: #Mourinho torna sullo scontro con #Conte: ora basta, siete peggio dei bambini di 3 anni! - CalcioWeb : #Mourinho torna sullo scontro con #Conte: ora basta, siete peggio dei bambini di 3 anni! - parolacce : #Calcio, #Conte torna a offendere #Mourinho: "Piccolo uomo". E Mourinho mette la pietra tombale: "Lo disprezzo, non… - 1lb4rb4r0 : RT @Eurosport_IT: Josè #Mourniho torna sulla vicenda #Conte: "O rispondi, o disprezzi: io adesso disprezzo" ??? - Eurosport_IT : Josè #Mourniho torna sulla vicenda #Conte: "O rispondi, o disprezzi: io adesso disprezzo" ??? - 19_26NAPOLI : @ClaraApi ?????? secondo me se ne torna in Italia.....ormai è segnalato. Quando Mourinho fa una polemica con qualcuno,… -

(Di lunedì 15 gennaio 2018)controcontro. Una querelle che sta andando avanti ormai da diverse settimane. Lo ‘Special One’ èto nuovamente a parlare della lite con il tecnico del Chelsea: “Non mi piacciono certi scontri. Quando comincio io mi assumo le mie responsabilità. Ho iniziato io tante volte. Quando non inizio io è abnza divertente vedere le persone dall’altra parte comportarsi come vittime, quando non sono loro le vittime. Ma davvero, non mi piace. Ecco perché per me è finita. A volte è colpa mia, a volte è colpa di un altro manager. Nel mio caso, quando penso sia colpa mia e penso che avrei dovuto comportarmi in maniera diversa, chiedo scusa, come ho fatto con Claudio Ranieri quando ne ho avuto le possibilità. Fu allora che i nostri rapporti si trasformarono da cattivi in buoni, perché sono stato abnza uomo da scusarmi“. Speriamo che questo sia ...