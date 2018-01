MotoGP | svelata la GP18 Ducati | nuova livrea con l’inserimento del grigio Dovizioso

: RT @SmilexTech: C'è poco di "nuovo" nella DUCATI GP18 svelata poco fa a Borgo Panigale rispetto alla GP17 dello scorso anno. Ciò che colpis… - Tomas1374 : RT @SmilexTech: C'è poco di "nuovo" nella DUCATI GP18 svelata poco fa a Borgo Panigale rispetto alla GP17 dello scorso anno. Ciò che colpis… - Metalingus_RS : RT @corsedimoto: #MotoGP FOTOGALLERY Svelata la nuova Ducati Desmosedici GP18. Dall’Igna: “Puntiamo nuovamente al titolo” - alexgtweet : RT @corsedimoto: #MotoGP FOTOGALLERY Svelata la nuova Ducati Desmosedici GP18. Dall’Igna: “Puntiamo nuovamente al titolo” - dianatamantini : #MotoGP Svelata la nuova Ducati Desmosedici GP18. Dall’Igna: “Puntiamo nuovamente al titolo” - corsedimoto : #MotoGP FOTOGALLERY Svelata la nuova Ducati Desmosedici GP18. Dall’Igna: “Puntiamo nuovamente al titolo” -

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 15 gennaio 2018) “L’obiettivo nostro è quello di lottare per il Mondiale. Sarà difficile, abbiamo di fronte case e piloti con forza, talento e grinta. Non possiamo dire che saremo i favoriti, ma lavoreremo nel 2018 per renderlo il migliore possibile. Ci vediamo in pista”. Queste le parole del team PrincipalGigi dall’Igna nel giorno della presentazione dellanell’Auditoriumdi Borgo Panigale. Tutto lo staff della Rossa presente, oltre ovviamente ai due piloti Andreae Jorge Lorenzo, e il concetto è sempre lo stesso: lottare per il titolo. Lo dicono tutti fin dall’inizio ricordando però quelle che sono state le grandi prestazioni dell’anno scorso che hanno visto la moto italiana in lizza per il titolo piloti confino all’ultimo GP. “Il 2018 è un anno pieno di aspettative, specie dopo quanto visto nel ...