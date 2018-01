MotoGp | Lorenzo | Siamo pronti per un grande 2018

MotoGp : Stoner proverà la nuova Ducati prima di Dovizioso e Lorenzo a Sepang. Sarà l’australiano a testare la bontà della Rossa : Sarà Casey Stoner a testare per primo la bontà della nuova Ducati 2018. Il due volte campione del mondo di MotoGP (2007 e 2011), attualmente collaudatore della Casa di Borgo Panigale, salirà in sella alla Rossa , tra il 24 ed il 26 gennaio in Malesia coadiuvato da Michele Pirro, a precedere i test collettivi che avranno inizio a partire dal 28 dello stesso mese sempre a Sepang. Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo dovranno attendere le indicazioni ...

MotoGp - Dovizioso : "Nel 2018 Lorenzo lotterà per il Mondiale" : Oltre al Campione del Mondo in carica Marquez, saranno della partita per tutta la stagione anche il compagno di squadra Jorge Lorenzo , ma anche i due piloti della Yamaha Viñales e Rossi. GLI ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ‘attacca’ i tifosi di Valentino Rossi : il maiorchino non le manda a dire : Stagione difficile per Jorge Lorenzo, il Ducatista adesso si prepara per il pRossimo campionato. Intervistato da Speedweek.com il maiorchino ha parlato proprio del rapporto con i tifosi e di coloro che non lo apprezzato per i suoi ‘problemi’ con Valentino Rossi: “Le persone che per qualche ragione non amano me o preferiscono altri piloti hanno spesso paura delle mie capacità. Quando sono forte, questo li preoccupa. Ecco perché usano ogni piccola ...