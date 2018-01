MotoGp Dovizioso e Lorenzo in coro | possiamo vincere ma dobbiamo migliorare Ultime

MotoGp - Dovizioso : "L'obiettivo è giocarci il campionato" : BORGO PANIGALE - Andrea Dovizioso è pronto e combattivo per una nuova stagione all'insegna del successo. Nel corso della presentazione della nuova Desmosedici, che si è tenuta all'auditorium Ducati a ...

MotoGp - Dovizioso : "Moto bellissima - questa è qualcosa di più delle altre" : BORGO PANIGALE - Il 2018, per Andrea Dovizioso, sarà un anno decisivo. Dopo i successi della scorsa stagione, adesso bisogna puntare al primo gradino del podio. Nel corso della presentazione della ...

MotoGp - svelata la GP18 Ducati : nuova livrea con l’inserimento del grigio. Dovizioso : “Lotteremo per il Mondiale” : “L’obiettivo nostro è quello di lottare per il Mondiale. Sarà difficile, abbiamo di fronte case e piloti con forza, talento e grinta. Non possiamo dire che saremo i favoriti, ma lavoreremo nel 2018 per renderlo il migliore possibile. Ci vediamo in pista”. Queste le parole del team Principal Ducati Gigi dall’Igna nel giorno della presentazione della nuova GP18 Ducati nell’Auditorium Ducati di Borgo Panigale. Tutto lo ...

MotoGp - presentazione team Ducati 2018. Dovizioso : 'Lotteremo per il Mondiale' : 11.10 - Si chiude la presentazione: la Ducati Desmosedici GP18 è pronta per i primi test a Sepang dal 28 gennaio 11.09 - Confermato il World Ducati Week il 20-22 luglio a Misano 11.06 - Domenicali : "...

Diretta / Presentazione nuova Ducati MotoGp : foto - ecco la Desmosedici 2018 con Dovizioso e Lorenzo! : Diretta Presentazione Ducati: streaming video e tv, foto della nuova Desmosedici MotoGp 2018 svelata a Borgo Panigale e le parole dei piloti Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:05:00 GMT)

MotoGp - Paolo Ciabatti : “Rinnovo difficile con Dovizioso. Ducati farà offerta economica adeguata. Vuole ingaggio da top rider” : Il contratto di Andrea Dovizioso con la Ducati scadrà al termine del 2018 ma il rinnovo per le stagioni seguenti si sta rivelando davvero molto complicato. Il pilota, infatti, vorrebbe un aumento Del suo ingaggio dopo la strepitosa stagione 2017 condita da sei Gran Premi vinti e dall’aver lottato fino all’ultimo con Marc Marquez per il Mondiale. A confermare la difficoltà del rinnovo è stato il direttore sportivo Paolo Ciabatti in ...

MotoGp - Andrea Dovizioso è entrato in una nuova dimensione. La Ducati forse non se n’è accorta? : Andrea Dovizioso è entrato letteralmente in una nuova dimensione, è esploso l’anno scorso vincendo ben sei Gran Premi e lottando con Marc Marquez per il Mondiale fino all’ultima gara. Il forlivese è stato l’unico in grado di contenere la furia dell’iberico, in maniera indiscutibile il pilota più forte del momento in MotoGP. La crescita graduale di Dovizioso si è concretizzata in un 2017 da favola che ha riportato la ...

MotoGp - aria di divorzio tra Dovizioso e la Ducati : Nel merito, queste sono state le parole del ds della Ducati, Ciabatti, durante un intervista al Corriere dello Sport:' Ovviamente a noi piacerebbe confermarli entrambi, ma i budget non sono infiniti ...

MotoGp : Stoner proverà la nuova Ducati prima di Dovizioso e Lorenzo a Sepang. Sarà l’australiano a testare la bontà della Rossa : Sarà Casey Stoner a testare per primo la bontà della nuova Ducati 2018. Il due volte campione del mondo di MotoGP (2007 e 2011), attualmente collaudatore della Casa di Borgo Panigale, salirà in sella alla Rossa, tra il 24 ed il 26 gennaio in Malesia coadiuvato da Michele Pirro, a precedere i test collettivi che avranno inizio a partire dal 28 dello stesso mese sempre a Sepang. Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo dovranno attendere le indicazioni ...

MotoGp - Dovizioso : "Nel 2018 Lorenzo lotterà per il Mondiale" : Oltre al Campione del Mondo in carica Marquez, saranno della partita per tutta la stagione anche il compagno di squadra Jorge Lorenzo, ma anche i due piloti della Yamaha Viñales e Rossi. GLI ...

MotoGp : Dovizioso - 'Il vero rimpianto? Simoncelli' : Solo che è troppo tardi.' I 'sogni' per il 2018 'Vorrei poter dire che spaccheremo il mondo e vinceremo, ma non posso. Certo, possiamo far bene, ma ci sono aspetti tecnici che vanno migliorati adesso,...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Pensare al 2017 mi emoziona. Se Valentino Rossi si ritira? Il Circus cambierà un bel po’” : Reduce da un Mondiale 2017 di MotoGP a dir poco straordinario nel quale è stato capace di lottare con “Sua Maestà” Marc Marquez totalizzando sei vittorie stagionali in sella alla Ducati, Andrea Dovizioso guarda a ciò che ha fatto con la D16 ed a cosa potrebbe fare in sella alla moto di Borgo Panigale nel pRossimo campionato del mondo con estrema chiarezza. “Ammetto di aver rivisto diverse volte i filmati della scorsa edizione, ...

MotoGp - Andrea Dovizioso merita l’aumento e un ingaggio più alto. Il confronto impietoso con Lorenzo : Tre milioni di euro contro dodici. Secondo posto nel Mondiale lottando fino all’ultimo con Marc Marquez contro una stagione negativa e con pochi risultati di rilievo. Sono gli universi di Andrea Dovizioso e Marc Marquez messi a confronto, un paragone sorprendente in cui chi percepisce molti meno soldi è il più performante. Il Dovi ha vinto sei Gran Premi, ha tenuto testa al fenomeno della Honda, lo ha fatto sudare e tremare mentre il ...

MotoGp - Dovizioso tra preoccupazioni - accordi complicati con la Ducati e racconti da brividi : 'quando morì Simoncelli accadde qualcosa di ... : Ha cambiato e condizionato il nostro mondo e quando hai la forza di condizionare, significa che di quel mondo sei il re. Marc è uno che ha spostato i limiti dell' andare in moto. Prima di lui, chi ...