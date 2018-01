Mostro di Firenze | ripartono le indagini | il killer vicino ad ambienti investigativi?

: La novità clamorosa in una delle vicende più orribili della storia italiana. Processo da rifare? La verità sul... - Libero_official : La novità clamorosa in una delle vicende più orribili della storia italiana. Processo da rifare? La verità sul... - ToninoPiesco : RT @allnews24eu: Il mostro di Firenze? Altro che Pacciani & Co.Sconvolgente ribaltone: "Ecco chi è il vero killer" - - dileguossi : RT @allnews24eu: Il mostro di Firenze? Altro che Pacciani & Co.Sconvolgente ribaltone: "Ecco chi è il vero killer" - - allnews24eu : Il mostro di Firenze? Altro che Pacciani & Co.Sconvolgente ribaltone: "Ecco chi è il vero killer" -… - investigator113 : @danilosantini65 @sarettaa7 @carmentpf @ilneigesurliege @PatriziaRametta @lucet_sol @nerosolari @ManuelaBattiat1… -

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Tutto da rifare. Le nuove tecnologie in mano alla scienza per la rivalutazione dei tempi di maturazione di larve e uova fotografate all' epoca sui cadaveri dell' ultimo duplice omicidio, rimescolano le carte sul caso del 'di' , una ...