Mondo TV | accordo con Gedis su Robot Trains per Spagna e Francia

Mondo TV : concluso accordo con Gedis su Robot Trains per Spagna e Francia : ... l'accordo prevede il pagamento di un minimo garantito e di royalties da parte di Gedis a favore di Mondo TV per le vendite eccedenti l'importo del minimo garantito. Matteo Corradi, amministratore ...

Mondo TV sigla accordo con Ravensburger su Robot Trains per l'Italia : (Teleborsa) - Mondo TV corre a Piazza Affari mostrando un rialzo del 3,27%. A dare una spinta al titolo la notizia che il Gruppo ha con concluso un accordo con Ravensburger . La società italiana ha ...

Mondo TV sigla accordo con Ravensburger su Robot Trains per l'Italia : Mondo TV corre a Piazza Affari mostrando un rialzo del 3,27%. A dare una spinta al titolo la notizia che il Gruppo ha con concluso un accordo con Ravensburger . La società italiana ha acquistato da ...

Mondo TV : concluso accordo con Clean Paper su Robot Trains : (Teleborsa) - Clean Paper Converting ha acquistato da Mondo TV una licenza per il territorio di Italia, San Marino e Vaticano per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie ...

Mondo TV : accordo con K Stationery su Robot Trains per il Portogallo : Mondo TV ha annunciato che K Stationery LDA, società portoghese attiva nella produzione di articoli di Stationery, ha acquistato una licenza per lo sfruttamento dei diritti di licensing e ...

Mondo TV - accordo con K Stationery su Robot Trains in Portogallo : La licenza prevede lo sfruttamento del brand fino alla fine del 2019; l'accordo prevede il pagamento di un minimo garantito e di royalties da parte di Panini a favore di Mondo TV per le vendite ...

