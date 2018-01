: Molestie omosex, bufera su due noti fotografi di moda - vincecamaggio : Molestie omosex, bufera su due noti fotografi di moda - paskiletro : era il mese della canzone di quel tale #pugliese: l'accusato di molestie da altro #uomo Kevin Spacey altre accuse d… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Lo scandalo dellesessuali negli Stati Unitilascia per qualche ora Hollywood per concentrarsi sul mondo patinato della. A dire il vero già qualche mese fa la polemiche avevano investito il geniale fotografo Terry Richardson, noto per i suoi scatti provocatori e realistici. Infatti dopo le numerose voci di abusi e comportamenti poco professionali nei confronti delle modelle che lavoravano con lui, l’artista era stato allontanato dal gruppo Condé Nast, editore di Vogue. Inoltre, pochi giorni fa è giunta lazia che il New York Police Department starebbe indagando su di lui, a causa delle interviste rilasciate in questi mesi, in cui diverse testimoni hanno raccontato dei suoi atteggiamenti eccessivi sul set, che in alcuni casi sarebbero sfociati in vere e proprie violenze sessuali. Accuse a due grandiMa una nuova tempesta nelle ultime ore ha coinvolto altri due ...