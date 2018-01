Molestie | la replica di Catherine Deneuve | «Resto libera | ma chiedo scusa alle vittime di

Molestie : Schaech accusa Zeffirelli. Il figlio replica : "È una vendetta" : L'attore che interpreto' 'Storia di una capinera' afferma di essere stato molestato dal regista in una camera d'albergo

Che Tempo Che Fa - Giuseppe Tornatore sull’accusa di Molestie sessuali da parte della Trevisan : “Coscienza a posto”. Lei replica : “Ho la coscienza a posto”. Giuseppe Tornatore interviene in pubblico per la prima volta dopo essere stato accusato di molestie sessuali nel talk di Fabio Fazio, Che Tempo che fa. Il regista siciliano rispedisce al mittente le accuse della soubrette Miriana Trevisan che in un’intervista a Vanity Fair, in piena bufera dello scandalo Weinstein, ha raccontato come nel 1997 durante un “incontro” nello studio di Tornatore a Roma, l’autore premio Oscar ...

Molestie - Tornatore : 'Ho la coscienza a posto'. E Miriana Trevisan replica così... : A commentare le sue parole, anche la sua accusatrice, Miriana Trevisan, che su Twitter ha così replicato: 'Anch'io la mattina dopo mi sono svegliata credendo di essere sbagliata in un mondo che mi ...

Tornatore : "Molestie? Ho coscienza a posto - ho scoperto dalla stampa di essere un mostro". Trevisan replica su Twitter : Nel corso dell'intervista rilasciata a Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa (Rai1) di domenica 26 novembre, Giuseppe Tornatore ha commentato le pesanti accuse di molestie che Miriana Trevisan gli ha rivolto nelle scorse settimane. Il regista, interpellato dal conduttore, con ostentata calma ha detto:Innanzitutto ho la coscienza a posto. Quest'incidente non mi ha dato amarezze o sofferenze. Stupore sì: mi ha fatto vivere una ...

Tavecchio : dirigente sportiva lo accusa di Molestie - la replica "querelo" : Carlo Tavecchio non ci sta e replica alle accuse della dirigente sportiva che ha rivelato presunte avances da parte dell’ormai ex presidente della Figc. In una nota inviata all’agenzia Ansa, Tavecchio replica secco e lascia presagire code legali. "In relazione a quanto riportato da alcuni articoli di stampa - si legge nella nota inviata alla stampa - , rivendico la mia correttezza e a tutela della mia immagine e della mia onorabilità ho dato ...

Tavecchio accusato di Molestie - la sua replica 'Ho dato mandato ai legali' : di Redazione Sport 'Carlo Tavecchio mi ha molestata, e non è stato solo un episodio': è l'accusa di una donna, lanciata sulle pagine del Corriere della Sera tramite il suo avvocato. La replica dell'ex ...

DON ANGELO COMASTRI/ Il Cardinale replica sulle Molestie in Vaticano : “da me nessun insabbiamento” (Le Iene) : Don ANGELO COMASTRI: video Le Iene, chi è il Cardinale e arciprete di San Pietro accusato di aver insabbiato alcuni presunti casi di molestie in Vaticano(Pubblicato il Tue, 21 Nov 2017 13:45:00 GMT)

Molestie - la replica di Sylvester Stallone : «Sesso a 3? Tutto falso - accuse ridicole» : Non si è fatta attendere la replica di Sylvester Stallone, che smentisce categoricamente le informazioni emerse in queste ore secondo cui, negli anni '80 a Las Vegas, l'attore...

Richard Dreyfuss accusato di Molestie - la replica dell'attore : Nuove accuse di molestie per Kevin Spacey: 'Avevo 18 anni, mi ha palpeggiato' Un ex studente, ora 27enne, rivela particolari su degli incontri con l'attore, risalenti al 2008. 70enne divo di film come American Graffiti, Lo squalo, Incontri ravvicinati del terzo tipo e Goodbye amore mio!, con cui 40 anni fa vinse un Golden Globe e un Oscar, Richard Dreyfuss è stato ...