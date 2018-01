Molestie | Catherine Deneuve si scusa ma conferma le sue idee

Molestie - la replica di Catherine Deneuve : «Resto libera - ma chiedo scusa alle vittime di atti odiosi» : Catherine Deneuve chiede scusa, ma «solo alle vittime di atti odiosi». L’attrice, 74 anni, un paio di giorni dopo l’aver firmato il molto chiacchierato appello delle cento donne in favore della «libertà di importunare», precisa le ragioni che l’hanno spinta a schierarsi contro il movimento #MeToo (in Francia #Balancetonporc «denuncia il tuo maiale»), in una nuova lettera a Libération. LEGGI ANCHEClaudia Gerini: «Senza avance ...

Caso Molestie. Catherine Deneuve : mi scuso con vittime - ma 'no' a effetto-branco - oggi troppo comune : L'attrice - cinque giorni dopo l'intervento su "Le Monde" firmato da lei e da un centinaio di artisti e intellettuali sul "diritto di importunare" - spiega: mai nel testo si afferma che nelle molestie ci sia del buono, altrimenti non l'avrei firmato"

Molestie - LE SCUSE DI CATHERINE DENEUVE : Dopo le affermazioni, le SCUSE. CATHERINE DENEUVE rivendica pienamente quanto scritto, ma si scusa con le vittime di atti odiosi che si sono sentite aggredite. L’attrice francese, cinque giorni dopo l’intervento su Le Monde firmato da lei e da un centinaio di artisti sul diritto di importunare, spiega il senso delle affermazioni. La DENEUVE rivendica quanto proclamato sulla libertà di importunare e sull’odio per gli uomini suscitato dalla ...

Catherine Deneuve/ Molestie lecite? La risposta in una lettera : "Mi scuso con le vittime di atti odiosi" ma... : Una grande conferma al manifesto da lei firmato ma una presa di distanza da chi ne vuole esasperare il contenuto, Catherine Deneuve pubblica la sua lettera aperta e chiude la questione.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 10:31:00 GMT)

Catherine Deneuve ha chiesto scusa alle donne vittime di Molestie : L’attrice francese Catherine Deneuve ha chiesto scusa alle donne che hanno subìto molestie e che si sono sentite aggredite o giudicate negativamente dalla lettera critica verso il movimento #MeToo che aveva firmato insieme a un centinaio di altre attrici e The post Catherine Deneuve ha chiesto scusa alle donne vittime di molestie appeared first on Il Post.

Molestie sessuali - cosa c’è di pericoloso nella posizione di Catherine Deneuve : Corteggiare e importunare hanno in comune la volontà di entrare nella sfera d’intimità dell’altro, scaturita da un desiderio di natura sessuale. Nel primo caso, si è in grado di gestire un rifiuto, nel secondo non si riesce ad accettarlo, talvolta, neanche a percepirlo, bloccando l’elaborazione necessaria a porre un limite ad qualcosa che diventa lesivo della tranquillità di coloro a cui rivolgiamo l’attenzione. La paura del rifiuto, ...

POMERIGGIO 5/ Anticipazioni : caso Molestie - il talk da Weinstein e Bellomo a Catherine Deneuve (12 gennaio) : POMERIGGIO 5, Anticipazioni 12 gennaio 2018: Kiko Nalli e il baffo più famoso della tv, Roberto Da Crema in studio. Le ultime notizie e gli ospiti del programma di Barbara d'Urso.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:45:00 GMT)

Molestie - Berlusconi : "Catherine Deneuve ha detto cose sante" : “Catherine Denevue ha detto cose sante”: così Silvio Berlusconi, durante Porta a Porta, ha commentato la lettera appello firmata dall’attrice

'Sulle Molestie parole sante di Catherine Deneuve' (Berlusconi da Vespa) : Roma, 11 gen. (askanews) 'Catherine Denevue ha detto cose sante'. Così Silvio Berlusconi, durante Porta a porta, ha commentato la lettera firmata da 100 donne francesi, in merito alla questione delle ...

Molestie - Berlusconi 'Catherine Deneuve ha detto cose sante' : ROMA - 'Catherine Deneuve ha detto cose sante'. A dirlo è Silvio Berlusconi , ospite di Porta a porta , che ha così commentato la lettera appello dell'attrice francese a proposito dello scandalo ...

Cosa si dice del manifesto firmato da Catherine Deneuve su uomini - donne e Molestie : Una critica al movimento #MeToo che ha suscitato molte reazioni, anche in Italia The post Cosa si dice del manifesto firmato da Catherine Deneuve su uomini, donne e molestie appeared first on Il Post.

Catherine Deneuve spiazza anche la Boldrini : "Sono esterrefatta - galanteria e Molestie sono due cose diverse" : «sono esterrefatta dalle dichiarazioni della Deneuve: una cosa è essere corteggiata, altra essere importunata. Non si possono confondere i due piani, la galanteria e le molestie sono due...

"La galanteria e le Molestie sono due cose diverse - sono esterrefatta dalle parole di Catherine Deneuve" : "sono esterrefatta dalle dichiarazioni della Deneuve: una cosa è essere corteggiata, altra essere importunata. Non si possono confondere i due piani, la galanteria e le molestie sono due cose diverse, confonderle è una cosa gravissima". Lo ha detto la presidente della camera ed esponente di Leu, Laura Boldrini, ad Otto e mezzo su La7.

Molestie - ha ragione Catherine : Mentre le donne hanno alzato il velo sulla scia di Molestie nel mondo dello spettacolo (non ce lo immaginavamo, poi?), la nebbia è calata su di noi che, fino all'altro ieri, sapevamo ridere di Jerry ...