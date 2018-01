Milano cade | Orlandina ko

Volley : Superlega - Perugia vince a Milano - Civitanova supera Latina - Modena cade a Piacenza : IL PROSSIMO TURNO- 14/1/2018 Ore: 18.00- Diatec Trentino-Cucine Lube Civitanova Diretta RAI Sport; Gi Group Monza-Sir Safety Conad Perugia Si gioca il 13/01/2018 Ore 20.30 ; Azimut Modena-Calzedonia ...

Eurolega - Kuzminskas non basta per l'impresa : Milano cade al Pireo : Vincere al Pireo è un'impresa complicata, che diventa impossibile se la difesa e l'impatto a rimbalzo sono quelli mostrati a lungo da Milano. L'Olympiacos batte l'AX Armani 87-80 e raggiunge il CSKA ...

Eurolega - Milano si sveglia tardi e cade al Pireo : ROMA - Continua il momento di forte appannamento in Eurolega dell'Armani Exchange Milano che alla Peace and Frienship Arena di Atene è stata sconfitta 87-80 dall'Olympiacos padrone di casa che ha ...

Eurolega - Milano si sveglia tardi e cade al Pireo : ROMA - Continua il momento di forte appannamento in Eurolega dell'Armani Exchange Milano che alla Peace and Frienship Arena di Atene è stata sconfitta 87-80 dall'Olympiacos padrone di casa che ha ...

Milano stoppa la capolista : Brescia cade al Forum 74-71 : 'Penso che un sogno così non ritorni mai più' recita lo striscione degli oltre tremila scatenati tifosi di Brescia, in esodo al Forum di Assago per il piatto forte di Santo Stefano. Ma il delirio ...

Milano. L’Accademia di Brera si amplia all’interno dello Scalo Farini : Già dal 2018 si insedieranno alcune attività delL’Accademia di Belle arti di Brera all’interno di un immobile esistente nello Scalo Farini, concentrando qui tutte le funzioni esterne a quelle del Palazzo di Brera quale nuovo Campus delle arti. E’ il…Continua a leggere →

Eurolega - Milano cade a Malaga nel finale : ROMA - L'Armani Exchange Milano fallisce l'appuntamento con la seconda vittoria consecutiva in Eurolega perché a Malaga la spunta l'Unicaja con un tanto risicato quanto efficace 74-71, figlio ...

Eurolega - Milano cade anche in Grecia : il Panathinaikos risale da -13 : L'Olimpia ad Atene fa come Penelope ad Itaca: contro il Panathinakos tesse la tela per 15' e si costruisce un vantaggio di 13 punti (37-24), poi la disfa perdendo fluidità in attacco e consistenza in ...