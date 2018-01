Milan | giallo sui fondi di Li

: RT @SpazioMilan: Da Mr Bee al “giallo” del weekend: quanto clamore sul Milan. Ora la fase è delicata - PierDiRienzo : RT @SpazioMilan: Da Mr Bee al “giallo” del weekend: quanto clamore sul Milan. Ora la fase è delicata - nlkholevixen : RT @SpazioMilan: Da Mr Bee al “giallo” del weekend: quanto clamore sul Milan. Ora la fase è delicata - GIUSPEDU : RT @SpazioMilan: Da Mr Bee al “giallo” del weekend: quanto clamore sul Milan. Ora la fase è delicata - SpazioMilan : Da Mr Bee al “giallo” del weekend: quanto clamore sul Milan. Ora la fase è delicata - Simonavecchies : RT @lucapagni: #Milan, il giallo dell'inchiesta ruota attorno alla domanda principale: perché il Milan è stato pagato così tanto? https://t… -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Era uscita l’altro giorno una notizia che gettava più ombre sul futuro del. Secondo alcune fonti, stava per partire un indagine della procura dio, sulla vendita del, in quanto, secondo queste fonti, era stata usata come riciclaggio di soldi. La procura ha fatto però chiarezza, non c’è nulla di vero. Tutto, per ora, é sotto controllo. La verità suldi Lì Ora a distanza di giorni, però non c’è stata ancora una risposta da parte del, e non c’è ancora certezza su Li è la sua “banda”. Quando era stato comprato il, si diceva di un gruppo solido e compatto e ancora più ricco di Suning, l’altro gruppo arrivato sull’altra sponda del naviglio. Però, questa solidità del gruppo, ancora non si vede, anzi. Partiamo dal principio, Yonghong Li, per prelevare ilda Berlusconi, aveva chiesto un prestito al ...