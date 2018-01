: Il candidato del centrodestra alla Regione Lombardia e volto "moderato" della Lega Attilio Fontana: "Troppi migrant… - fasulo_antonio : Il candidato del centrodestra alla Regione Lombardia e volto "moderato" della Lega Attilio Fontana: "Troppi migrant… - piemarcy : RT @ilgiornale: #Migranti, polemica su #Fontana: "Razza bianca a rischio cancellazione" - ezekiel : RT @PietroSalvatori: Attilio Fontana, candidato del centrodestra alla Regione Lombardia: "Con troppi migranti razza bianca a rischio" - gianpieromarino : RT @PamelaFerrara: Attilio Fontana: "Con troppi migranti, la razza bianca è a rischio". La razza dei cretini, invece, può contare ogni gior… - MarcoVicari : A chi lancia l'allarme estinzione per la propria "razza" ricordo che la mamma dei cretini è sempre incinta.… -

"Non possiamo accettare tutti" gli immigrati. "Non possiamo perchè tutti non ci stiamo. Dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra, la nostra società deve continuare a esistere o deve essere cancellata. E' una scelta". Sono le parole del candidato del centrodestra alla Regione Lombardia,, in un'intervista a Radio Padania. "Non si tratta di essere xenofobi o razzisti,ma logici,razionali",prosegue. "Dire dobbiamo accettarli tutti è un discorso demagogico. Bisogna reagire".(Di lunedì 15 gennaio 2018)