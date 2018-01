Migranti | Sala | da Fontana affermazioni gravi | dove andremo a finire?

Migranti : Italia e Libia collaboreranno con una 'sala' anti-trafficanti : Un "accordo sulla creazione di una sala comune" di Libia e Italia per la "lotta contro scafisti e trafficanti" di esseri umani viene annunciato da una nota del governo libico dando conto di un ...

Accoglienza oltre i limiti : Sala apre un altro hub per Migranti : Cinema Anteo, dopo la marcia per i profughi del 20 maggio si apre la prima giornata degli «Stati generali dell'immigrazione». Sullo schermo compare il numero 125mila e l'assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino ieri dal palco ci tiene a precisare che «in quattro anni Milano ha accolto 127.500 profughi». Prima erano solo transitanti, ora il 90% presenta qui la richiesta d'asilo. Il ...

Migranti : Sala - Milano accoglierà sempre : ASSAGO ( Milano ), 11 NOV - "Questo è un territorio di solidarietà ed è un argomento che non solo non è incompatibile con la ricerca del successo, anzi devono lavorare insieme: ma ora tutti devono ...

Terrorismo - “salafita tra i Migranti” : 25enne tunisino rintracciato a Milano ed espulso : È il novantunesimo cittadino straniero espulso dal ministro dell’Interno, ma quella di oggi del Viminale sembra un’azione diversa dalle altre. Nei casi precedenti si trattava di persone presenti in Italia da tempo, che si erano radicalizzate o avevano avuto contatti anche indiretti con autori di stragi in nome di Isis. In questo caso invece l’uomo era arrivato da poco dalla Tunisia. Il warning però era arrivato da tempo alle ...