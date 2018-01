Migranti | gruppo profughi nell' agrigentino blocca per protesta Strada Statale

IRRUZIONE SKINHEAD A COMO/ Gruppo neofascista irrompe nel centro Migranti : "Stop all'invasione" : IRRUZIONE SKINHEAD , un Gruppo appartenente all'estrema destra di Vicenza ha interrotto una rassegna in un centro pro migranti .

IRRUZIONE SKINHEAD A COMO/ Gruppo neofascista irrompe nel centro Migranti : “Stop all'invasione” : IRRUZIONE SKINHEAD , un Gruppo appartenente all'estrema destra di Vicenza ha interrotto una rassegna in un centro pro migranti per urlare tutto il proprio dissenso. (Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 21:52:00 GMT)

Migranti : un gruppo arrivato in bus a Padova : Padova, 21 nov. (AdnKronos) - Un gruppo di Migranti, fuggiti ieri nella base di Cona (Venezia), sono arrivati nel pomeriggio a Padova, dopo la notte trascorsa in una sala parrocchiale a Piove di Sacco. I richiedenti asilo sono arrivati nel capoluogo Padovano con un autobus di linea, grazie ai biglie