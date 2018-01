Migranti | Comi | basta demonizzare | Fontana ha spiegato senso sue parole

Quando abbiamo cominciato a fare guerra ai Migranti : I migranti sono un pretesto per militarizzare lo spazio del Sahel. In effetti, da tempo immemore, questa area di raccordo col deserto del Sahara è stata un luogo di scambi commerciali e di migrazioni umane. Fino ai nostri giorni l’Africa occidentale è tra le zone del mondo a più alta percentuale di mobilità umana. La maggior parte degli spostamenti si realizza peraltro all’interno dell’area citata. Una minima parte dei migranti si avventura ...

Libia - Minniti da Sarraj : comitato per lotta a trafficanti Migranti : Italia e Libia hanno deciso di creare un comitato congiunto per combattere contrabbandieri e trafficanti di esseri umani. E' quanto stabilito al termine dell'incontro tra il premier Fayez Al Sarraj e ...

Migranti : Honsell apre al Comitato di via Cividale : 'Comprendo la preoccupazione dei cittadini di via Cividale, che hanno dovuto far fronte con generosità al tema dei profughi sostenendo tutto il peso dell'accoglienza predisposta alla Cavarzerani . ...