Meryl Streep a Che tempo che fa ricorda commossa Anna Magnani | “La dea | davvero

'The Post' - Meryl Streep e Tom Hanks tra stampa e intrighi di potere" : Meryl Streep e Tom Hanks sono i protagonisti del film di Steven Spielberg The Post. Ambientato nel 1971, racconta la lotta contro le istituzioni di Katharine Graham, prima donna alla guida del ...

Meryl Streep ricorda commossa Anna Magnani : 'La dea - davvero fantastica' : Nel corso di Che Tempo che Fa su Rai 1, Meryl Streep ricorda visibilmente commossa Anna Magnani, dopo aver ricevuto dalle mani di Fabio Fazio una foto autografa donata dal figlio Luca Magnani: 'La dea,...

Tom Hanks e Meryl Streep a "Che tempo che fa" - ripercorrono la loro carriera e si emozionano davanti alla foto di Anna Magnani : La standing ovation che il pubblico italiano ha regalato loro senza riserve all'entrata nello studio di "Che tempo che fa" forse vale più dei 3 e 2 premi Oscar vinti rispettivamente nel corso degli anni: Meryl Streep e Tom Hanks, infatti, sono stati accolti nel programma di Rai Uno da un affetto che forse non si aspettavano, giunti in Italia per presentare il nuovo film di Steven Spielberg - grande assente della serata - The Post, storia ...

Programmi TV di stasera - domenica 14 gennaio 2018. Steven Spielberg - Tom Hanks e Meryl Streep tra gli ospiti di Fazio : Meryl Streep, Steven Spielberg, Tom Hanks Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep, tre leggende del cinema mondiale (nelle sale dal 1°febbraio con The Post), saranno ospiti in esclusiva di Fabio Fazio. Attesi anche Luciano Ligabue e Kasia Smutniak (dal 25 gennaio al cinema con Made in Italy). E ancora il pluripremiato campione Alex Zanardi e lo spazio dedicato alla musica con Francesca Michielin che si ...

