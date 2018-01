Mercedes-AMG E 53 4Matic+ | - Presentata a Detroit in versione Coupé e Cabriolet

Mercedes-AMG presenta l'app Race Scout : un hub online per piloti : Dove e quando è impegnato un determinato team? Chi ha bisogno di nuovi piloti? Quale pilota ha sufficiente esperienza ed è alla ricerca di nuovi impieghi? E come possono entrare in contatto nel modo migliore i team manager interessati...

Mercedes-AMG - Il suono delle elettriche sarà creato dai Linkin Park : Le colonna sonora delle AMG elettriche del futuro sarà creata dai Linkin Park. La collaborazione tra la Mercedes e la band californiana, infatti, porterà i sound designer della Casa tedesca ad avvalersi della consulenza del gruppo musicale per realizzare il suono che caratterizzerà le future auto sportive a zero emissioni.Sound elettrico. La Mercedes-AMG si rivolgerà a diversi partner per sintetizzare un sound capace di coinvolgere i ...

Mercedes-AMG - Al volante della GLC 63 S da 510 cavalli : Addio downsizing. La nascita della nuova Mercedes-AMG GLC 63 parte da questo principio, ovvero quello di essere spinta da un motore dalla cilindrata generosa con una cavalleria fino a 510 cavalli. Disponibile in versione nomale e in versione Coupé, la novità di Affalterbach rispetto alla Porsche Macan Turbo S e alla nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è la sola Suv del suo segmento a essere abbinata a un propulsore a 8 cilindri. Partendo dalla ...

Mercedes AMG Project One - la prima stella venduta a 4 - 5 milioni : ROMA - A certe abitudini da uomini d'affari non si rinuncia. C'era una volta il mercato dei Futures, quello dove non si vendevano le cose, ma i contratti che permettevano di comprarle in futuro ad un ...