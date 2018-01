Mercato Juve | Emre Can si allontana

CalcioMercato Juventus - Marchisio continua a meditare l’addio : possibile futuro in Mls : L’infortunio al crociato di un anno e mezzo fa potrebbe essere la ‘causa’ della separazione tra Claudio Marchisio e la Juventus dopo 25 anni insieme (comprese le giovanili). Il ‘Principino’ infatti non è mai riuscito a tornare ai livelli pre-infortunio e la folta concorrenza a centrocampo non lo ha di certo aiutato. Questa stagione avrebbe dovuto rappresentare quella della definitiva rinascita ma complici gli ...

CalcioMercato Juventus - pressing alto su Barella : ROMA - Manovre al futuro. Manovre in Italia. Manovre a metà campo. La mediana bianconera potrebbe essere il reparto, con la difesa, oggetto del restyling più profondo in vista della prossima stagione. ...

CalcioMercato Juventus/ News - i bianconeri piombano su David De Gea? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: Beppe Marotta piomba a sorpresa sull'estremo difensore del Manchester United David De Gea. Sarà l'erede di Gigi Buffon?(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 03:29:00 GMT)

CalcioMercato Juventus/ News - Ag.Han : "Grande club ma nessun contatto" (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: l'agente dell'attaccante nordcoreano Han commenta le voci riguardanti un possibile trasferimento a Torino.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:31:00 GMT)

Mercato Juve gennaio 2018 - spunta Ozil : Ma nel frattempo, Madama starebbe valutando un altro affare gratis, sempre dall'Inghilterra e sempre per un calciatore della Germania campione del Mondo in carica.

CALCIOMercato JUVENTUS/ News - Cristante e Barella sempre nel mirino (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate alla squadra bianconera: prosegue la strategia della linea verde visto l'interesse nei confronti dei giovani Barella e Cristante.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:59:00 GMT)

CalcioMercato - l’annuncio di Rummenigge : “La Juventus è su Goretzka” : Leon Goretzka è uno dei giocatori più talentuosi che andrà in scadenza il prossimo giugno. Il trequartista tedesco dello Schalke 04 quindi, a partire dal 1° febbraio, potrà firmare con un altro club dove poi si trasferirà in estate a parametro zero. Il Bayern Monaco è uno dei club maggiormente interessati. A confermarlo è stato lo stesso Karl-Heinz Rummenigge, presidente del consiglio d’amministrazione del club bavarese, che ai microfoni ...

Capello sicuro : 'La Juve sta piazzando un gran bel colpo di Mercato' : Intervenuto a Sky Sport , Fabio Capello , allenatore del Jiangsu Suning, ha risposto così sulla Juventus che ha messo le mani su Emre Can a costo zero dal Liverpool: 'Io credo che sia un grande giocatore ha qualità e ...

CalcioMercato Juventus - contatti con il Verona : Marotta vuole bloccare Fares “il nuovo Ghoulam” : Calciomercato Juventus – La rosa della Juventus non ha bisogno di ritocchi e per questo Marotta e Paratici stanno già lavorando per l’estate. Bloccato Emre Can, che arriverà a giugno a parametro zero, il club bianconero ha messo gli occhi su Mohamed Fares, esterno sinitro dell’Hellas Verona. L’algerino è in grado di giocare sia da terzino basso sia largo a sinistra in un centrocampo a 4, per questo viene definitivo ...

CalcioMercato Juventus/ News - Concorrenza inglese per il romanista Emerson Palmieri (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: il brasiliano Emerson Palmieri potrebbe rimpiazzare Alex Sandro ma piace anche in Premier League.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 12:43:00 GMT)

