Meghan Markle | insulti razzisti da parte di un ex modella

Fa commenti razzisti su Meghan Markle - sospesa la fidanzata del leader dell’Ukip : Il partito britannico anti Ue Ukip ha sospeso la fidanzata del leader Henry Bolton, l’ex modella 25enne Jo Marney, per alcuni commenti razzisti sulla futura moglie del principe Harry, Meghan Markle: lo scrive il Mail on Sunday. Il domenicale rivela in esclusiva alcuni messaggi «scioccanti» in cui la Marney definisce la Markle una «afroamericana» ch...