Mattarella visita laboratori Fisica nucleare | eccellenza Paese

Macron vede Mattarella e Gentiloni. Visita alla Domus Aurea : "Mi piace molto Roma" : Il "Trattato del Quirinale" sarà al centro dei colloqui bilaterali tra Francia e Italia, in occasione della Visita del presidente francese Emmanuel Macron a Roma per la riunione dei sette Paesi dell’Europa del Sud.

Mattarella visita la Protezione civile : Italia vi è riconoscente : Roma, 11 dic. (askanews) Il lavoro della Protezione civile 'è fortemente impegnativo, richiede dedizione e capacità costante' per questo 'il Paese vi è riconoscente , grazie per quello che fate'. Lo ha ...

Milano. Il Presidente Mattarella in visita al Museo delle Culture : Sergio Mattarella ha visita to il Museo delle Culture di Milano, accompagnato dal sindaco Beppe Sala, dall’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno, dal Presidente del Gruppo 24 ORE Giorgio Fossa, dall’AD del Gruppo 24 ORE Franco Moscetti e da tutto lo…Continua a leggere →

Milano : Mattarella visita il campus high tech e lancia lo sprint per l’Ema : Giornata importante oggi a Milano , dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto toccare con mano le eccellenze nel campo della ricerca, dell’innovazione e della cultura, evidenziando quando la città lombarda sia pronta a ospitare l’Agenzia europea del farmaco. Il richiamo del capo dello Stato è su Ema, per cui a Milano “vi è stato un impegno comune e convergente” e quindi “confidiamo e speriamo ...

Mattarella a Cascia - visita luoghi sisma : 10.53 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , è in visita a Cascia e nelle zone colpite dal terremoto dello scorso anno. Accolto dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e da numerose autorità, il Capo dello Stato si è recato in visita alla scuola "Beato Simone" dove ha incontrato gli alunni della primaria e delle medie. La visita di Mattarella prosegue con un momento di raccoglimento al Santuario di Santa Rita. Dopo ...

Terremoto : domani visita di Mattarella in Umbria e Marche : Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Nuova visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , nelle zone del centro Italia colpite dal Terremoto dello scorso anno. Il Capo dello Stato, che periodicamente si reca in questi territori per mostrare concretamente vicinanza alle popolazioni, domani in parti

Terremoto : Mattarella in visita nel Maceratese e a Cascia : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sara’ in visita mercoledi’ 8 novembre nel Maceratese, nei comuni terremotati di Pieve Torina e Castelsantangelo sul Nera. Il capo dello Stato incontrera’ le autorita’ locali nelle aree Sae, rispettivamente in Localita’ Le Piane e a pian Perduto. Sergio Mattarella fara’ tappa anche a Cascia in provincia di Perugia. L'articolo Terremoto: Mattarella in visita nel ...