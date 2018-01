Massimo Giletti | ' Giancarlo Tulliani? La politica lo faccia estradare La prossima

Fabio Fazio batte Massimo Giletti. Ascolti tv - 'Che tempo che fa' senza politici trionfa : La politica non è pane per Fabio Fazio . Sarà un caso, ma quando a Che tempo che fa non ci sono onorevoli, premier o ministri a cui inginocchiarsi il conduttore più pagato di Raiuno torna a fare buoni ...

Massimo Giletti al fulmicotone contro le sorelle Parodi : 'Ho saputo che senza di me - la pubblicità...' : Anche Massimo Giletti infierisce sulle sorelle Parodi e il loro fallimentare Domenica In . Lo fa lontano dai riflettori, sul volo Milano-Roma, dove secondo quanto scrive Chi ha incontrato il direttore ...

Giancarlo Tulliani fa arrestare a Dubai l'inviato di Massimo Giletti per stalking : si muove la Farnesina : ... il giornalista, infatti, ha seguito l'imprenditore della torre Burj Khalifa , edificio di extra-lusso, la torre più alta di Dubai e del mondo intero.

Massimo Giletti - gaffe con Cecilia Rodriguez : chiama Ignazio Moser col nome dell'ex Francesco : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser domenica 7 gennaio sono stati ospiti di Massimo Giletti a Non è l'Arena , su La7 . Ma al termine dell'intervista, il giornalista ha fatto una gaffe clamorosa . ...

Massimo Giletti gaffe su Ignazio Moser : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti a “Non è l’arena” di Giletti su La7. La coppia protagonisti del “Grande Fratello Vip 2” si è raccontata durante la trasmissione, chiarendo alcuni gossip e parlando dei loro progetti futuri. Ovviamente si è parlato dell’ex di Cecilia, Francesco Monte, e l’ex gieffina ha spiegato con chiarezza: «Lasciare uno per mettermi con un altro non penso che fosse una strategia bella. ...

Non è l’Arena - gli ospiti di Massimo Giletti nella prima puntata del 2018 : Non è l’Arena torna con il primo appuntamento del 2018: oggi in prima serata su La7 Massimo Giletti sarà al timone del talk che avrà molti argomenti di attualità da trattare e...

Massimo Giletti intervistato dagli alunni di Mosso : "La mia vita e l'addio a mamma Rai" : Martina Fabrisi e Rossella Sanna stanno preparando l'esame di terza media il cui tema sarà 'I Biellesi' e tra questi personaggi del mondo della cultura, dello sport, della scienza dei quali gli ...

Massimo Giletti - gli ospiti della puntata di domenica 7 gennaio : su La7 si discute della vergogna degli stipendi pubblici : Massimo Giletti punta sui temi molto cari ai suoi telespettatori per la prima puntata del 2018 di Non è l'Arena su La7 di domenica 7 gennaio. A mezzanotte del 31 dicembre 2017 è scaduto il triennio di ...

Massimo Giletti - Non è l'arena fa il 5 - 3% di share : ma dove sono finiti i telespettatori di Rosy Abate? : C'è qualcosa che non torna negli ascolti tv di domenica sera . O meglio, i vincitori e i vinti sono lì da vedere. Di sicuro, per Massimo Giletti e Non è l'arena il natale agrodolce: il programma è ...

Massimo Giletti mette a tacere Elisabetta Gualmini (Pd) : 'Abbiate rispetto dei terremotati - di chi vive sul campo' : A quel punto Giletti attacca: 'Una buona politica dovrebbe aiutare persone come lei, far ripartire l'economia'. Poi Elisabetta Gualmini del Pd lo interrompe e Giletti sbotta: 'Io chiedo a chi è sul ...

WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE/ "Eravamo una comica" : il racconto nello studio di Massimo Giletti : WANNA MARCHI e la figlia STEFANIA NOBILE sono state protagoniste ieri sera, domenica 17 dicembre, del programma "Non è l'Arena" condotto da Massimo Giletti su La7.

Banca Etruria - Pier Luigi Boschi in fuga dal giornalista di Massimo Giletti : 'Eccolo, signor Boschi non scappi , buongiorno. Siamo di La7 , Non è l'Arena . Solo due domande... Non faccia così'. E' il giornalista del programma di Massimo Giletti , Daniele Bonistalli. E' a ...

NON È L'ARENA/ Anticipazioni e ospiti : i temi che affronterà Massimo Giletti - la sfida per gli ascolti : Non è L'ARENA, Anticipazioni e ospiti puntata di oggi: in studio Salvini e gli inviati di Striscia la Notizia. Si parlerà anche dell'inchiesta choc sulla prostituzione minorile

Massimo Giletti : boom di ospiti per 'Non è l'arena' del 10 dicembre Video : #Massimo Giletti sara', come sempre, presente anche questa domenica con il suo nuovo programma Non è l'arena. Puntata molto interessante quella di domani, in cui il presentatore torinese ospitera' dei nomi molto graditi al pubblico. Chi saranno questi nomi? Non è l'arena ha raccolto risultati d'ascolto molto positivi e superiori alla media del 6%, una percentuale quasi mai raggiunta dagli altri programmi dell'emittente diretta da Andrea Salerno ...