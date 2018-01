Marina Ripa di Meana | il figlio racconta gli ultimi istanti di vita | Così ci ha

Carlo Ripa di Meana ha appreso della morte di Marina dalla tv Video : Nelle ore te alla morte di # Marina Ripa di Meana , avvenuta lo scorso 5 gennaio e di cui si è lungamente parlato [ Video ], in molti si sono domandati quale fosse lo stato d'animo di suo marito Carlo , gravemente malato anche lui da anni e assente da molto tempo dagli schermi televisivi. E' stato il settimanale Oggi a rivelare, a tal proposito, un particolare inedito: pare che il consorte di Marina , proprio in virtù delle sue precarie condizioni di ...

Carlo Ripa di Meana ha appreso della morte di Marina dalla tv : Nelle ore seguite alla morte di Marina Ripa di Meana , avvenuta lo scorso 5 gennaio e di cui si è lungamente parlato, in molti si sono domandati quale fosse lo stato d'animo di suo marito Carlo , gravemente malato anche lui da anni e assente da molto tempo dagli schermi televisivi. E' stato il settimanale Oggi a rivelare, a tal proposito, un particolare inedito: pare che il consorte di Marina , proprio in virtù delle sue precarie condizioni di ...

Morte Marina Ripa di Meana - il marito non ne ha saputo niente. Fino alla fine... : Lui, molto malato da tempo, chiuso nel suo mondo che ha i confini di una comoda camera con bagno ricavata nel grande appartamento romano in zona Cola di Rienzo, non doveva sapere, non doveva essere ...