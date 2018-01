Marica Branchesi La scienziata italiana e l' emozione per le due stelle di

CHE FUORI TEMPO CHE FA/ Ospiti 15 gennaio : Paolo Virzì - Demetrio Albertini e Marica Branchesi : Questa sera, lunedì 15 gennaio 2018, alle 23.30 su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con il tavolo del lunedì di "Che FUORI TEMPO Che Fa" di Fabio Fazio. Ecco gli Ospiti.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:55:00 GMT)

Marica BRANCHESI/ La scienziata italiana nella top ten di Nature (Che fuori tempo che fa) : MARICA BRANCHESI, ospite questa sera di Che fuori tempo che fa, è la ricercatrice italiana che Nature ha inserito nella top ten degli scienziati più influenti del 2017(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:34:00 GMT)

Marica Branchesi : "L'emozione di guardare dentro l'universo" : cn_read_more title="Ma che cosa sono le onde gravitazionali?" url="https://www.vanityfair.it/news/mondo/16/02/12/cosa-sono-le-onde-gravitazionali" Marica Branchesi ha 40 anni, è italiana, madre di ...

Marica Branchesi : «L’emozione di guardare dentro l’universo» : Marica Branchesi ha 40 anni, è italiana, madre di due bambini piccoli ed è l’unica astronoma e l’unica donna presente nella Top Ten internazionale dei dieci ricercatori più influenti del 2017. A stilarla è, come ogni anno, la prestigiosa rivista Nature. La ricercatrice del Gran Sasso Science Institute è stata scelta per il contributo fondamentale dato alla scoperta dell’onda gravitazionale annunciata nell’agosto scorso, generata ...

L'italiana Marica Branchesi tra i personaggi scientifici 2017 : Nella top ten di Nature anche Emily Whitehead, la prima bambina al mondo ad aver ricevuto il trattamento in via di sperimentazione CAR-T therapy per la cura dei tumori del sangue. Scienza Oro e ...

L'Aquila - la prof Marica Branchesi tra i grandi della scienza : L'Aquila. "Sono stupita, proprio non me l'aspettavo: è un grande onore ma lo considero un riconoscimento per tutti noi che lavoriamo su questa magnifica frontiera della scienza". Sorride Marica Branchesi ricordando che la rivista scientifica inglese Nature l'ha inserita, unico scienziato italiano, nella Top Ten internazionale dei dieci ricercatori più influenti del ...

L'urbinate Marica Branchesi tra i dieci scienziati dell'anno di Nature : ... ha pubblicato poco fa i nomi dei Nature's 10: the people who's mattered his year, i dieci studiosi che nel 2017 hanno cambiato la storia della scienza. Tra di loro c'è'l'astrofisica urbinate Marica ...

Nature - l’astrofisica Marica Branchesi nella top 10 degli scienziati del 2017 : ha captato le onde gravitazionali : C’è anche un’italiana fra i 10 scienziati che hanno contato di più nel 2017: è Marica Branchesi, colei che ha “captato” le onde gravitazionali. L’astrofisica è stata inserita dalla rivista Nature tra i 10 personaggi scientifici dell’anno. Marica ha fatto in modo che ricercatori e scienziati internazionali mettessero insieme le proprie competenze e conoscenze consentendo così di arrivare alla nascita della nuova ...

Marica Branchesi - chi è l'italiana nella top ten di Nature : Sia come sia, Marica è solo all'inizio di un lungo cammino che è pronta ad affrontare consapevole che " nel comunicare con gli altri ho sempre pensato alla scienza e a come in essa ci siano continui ...

Marica Branchesi - chi è l'italiana nella top ten Nature delle persone più influenti del mondo : ... è riuscita a rendere pubblici in tutto il mondo i risultati dell'importante traguardo scientifico raggiunto da oltre 3500 astronomi e fisici di tutto il mondo. 'Sulla mia abilità diplomatica? Questo ...