"L'è il terzo Paese più indebitato al mondo, quindi, prima di parlare di riforme fiscali è meglio vedere se prima possiamo permettercelo". Così l' amministratore delegato di Fca,a proposito degli annunci elettorali. "La cosa importante è avere certezza su chi governa, lunghi periodi d'incertezza non aiutano", aggiunge. Riguardo alle indiscrezioni secondo cui sarebbe interessato all'acquisto di Ferrari, dice:"Sono tutte menate". Per Fca "non ho bisogno di nessuno. Non servono partner".(Di lunedì 15 gennaio 2018)