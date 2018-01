Marchionne | ' Entro 2025 metà auto prodotte sarà elettrificata Wrangler ibrida nel 2020'

Marchionne : "FCA corre verso il raddoppio utili entro il 2022" : (Teleborsa) - Fiat Chrysler potrebbe raddoppiare gli utili entro il 2022, grazie alla spinta del marchio Jeep. Parola di Chief Executive Officer. Sergio Marchionne lo ha rivelato in un'intervista ...

