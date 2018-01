Manchester United | Mourinho su De Gea | “Non possiamo perderlo | troveremo accordo”

Manchester United vuol blindare De Gea : Il Manchester United vuole togliere definitivamente dal mercato David de Gea, 27 anni, anche per impedire al Real Madrid di tornare all'assalto ciclicamente per il suo acquisto. Il club inglese ha ...

Real Madrid-Ronaldo - aria d'addio : CR7 vuole il Manchester United : Il quotidiano "As" non ha dubbi: il portoghese si sente tradito da Perez per un rinnovo mai arrivato e ha deciso di tornare in Inghilterra

Alexis Sanchez al Manchester United/ Calciomercato gennaio - affare fatto : battuta la concorrenza del City : Alexis Sanchez al Manchester United, affare fatto: Mourinho mette le mani sul gioiello dell'Arsenal per 33 milioni, battuta la concorrenza del Manchester City

Probabili Formazioni Manchester United-Stoke City - Premier League 15-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Stoke City, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Torna Lindelof dal 1′ nello United, Stoke con molti dubbi. E' l'ultima gara della 23^giornata di Premier League quella tra Manchester United e Stoke City che si disputerà a Old Trafford. Padroni di casa che vengono dalla vittoria in FA Cup, ma da un momento in campionato tutt'altro che brillante, e vorranno cercare di ...

REAL MADRID - OFFERTA CHOC PER NEYMAR/ Pronti 400 milioni - ma il Manchester United potrebbe offrirne di più! : NEYMAR al REAL MADRID? Pronti 400 milioni per il fuoriclasse del Paris St Germain, ma il Manchester United potrebbe offrirne di più! Asta folle all'orizzonte per il brasiliano?

Manchester United - l’apertura di Mourinho a Sanchez : il messaggio criptato dello ‘Special One’ : Alexis Sanchez sta infiammando il calciomercato in Inghilterra. Il Manchester City sembrava essere in vantaggio ma l’inserimento dello United con l’importante offerta fatta recapitare all’attaccante cileno ha scombussato i piani dei ‘Citizens’. Mourinho intanto in conferenza ha lanciato un messaggio criptato che conferma l’interesse per il giocatore da parte dei ‘Red Devils’: “Riguardo ad ...

Manchester United - obiettivo blindare De Gea : proposto ingaggio faraonico : Manchester United, obiettivo blindare De Gea: proposto ingaggio faraonico Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Manchester United, obiettivo blindare DE GEA – Il Manchester United sta cercando di blindare i suoi giocatori migliori, per evitare che possano cedere alle sirene di altri club o campionati. I RED DEVILS PRONTI AD UN'OFFERTA IRRINUNCIABILE ...

Il Manchester United ad un passo dal colpo Sanchez : si prova ad anticipare per gennaio : Il Manchester United potrebbe salutare fin da subito lo svedese Ibrahimovic, l’intenzione è quella di reperire sul mercato un nuovo attaccante. Nelle ultime ore importante scatto, accordo raggiunto con Alexis Sanchez, si avvicina dunque un colpo veramente importante per Josè Mourinho. L’intenzione è quella di avere il cileno a disposizione già da gennaio, si proverà a convincere l’Arsenal a lasciare partire il calciatore da ...

Calciomercato - derby di Manchester per Sanchez : 'Irrompe lo United' : TORINO - E se Mourinho soffiasse Alexis Sanchez a Guardiola ? Il derby di Manchester si sposta dal campo al mercato: secondo Sky Sport, lo United ha incontrato i rappresentanti dell'attaccante cileno dell' Arsenal, in passato seguito anche dalla Juve , e sarebbe disposto ad acquistare il giocatore a gennaio. Nella trattativa ...

Manchester United - derby con il City per Sanchez : Mourinho piomba sul cileno : Manchester United, derby con il City per Sanchez: Mourinho piomba sul cileno Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Manchester United, derby CON IL City – Il derby di Manchester non si ferma soltano al campo, ma prosegue anche all'esterno. Dopo il colpaccio del Barcellona che ha acquistato Coutinho per la cifra record di 160 milioni, adesso ci aspetta ...

Premier League - bagarre per Sanchez : il Manchester United si inserisce prepotentemente - il City trema : Alexis Sanchez lascerà l’Arsenal in questa sessione di mercato e questo sembra essere abbastanza chiaro. Ciò che non è chiaro invece è il suo prossimo club, anche se sino a qualche giorno fa sembrava ad un passo dal Manchester City. Le ultime novità che arrivano dall’Inghilterra parlano infatti di un clamoroso ed improvviso inserimento del Manchester United di Mourinho nella trattativa. I Red Devils puntano a soffiare il cileno ...

Polemica Manchester United-Siviglia : biglietti a 100 euro per il settore ospiti : Non si ferma la Polemica tra Manchester United e Siviglia per i biglietti delle due gare di Champions League.

Manchester United - Ibrahimovic verso Usa o Cina già a marzo? Mou ci pensa : A ipotizzare il nuovo scenario nella carriera dello svedese è il giornalista Duncan Castles su Yahoo Sport UK , secondo il quale lo United, pur preferendo trattenere Ibra fino alla scadenza del ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Inter su Mkhitaryan e Deulofeu - anche il Manchester United su Barella. L’agente di Verdi : “Decisione dopo le vacanze” : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...