M5S | via alle parlamentarie | possono votare solo gli iscritti alla nuova associazione

Elezioni 2018 - via alle Parlamentarie M5S : come e quando si vota : Le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 sono sempre più vicine e in casa del Movimento 5 stelle è tempo di...

M5S - Di Maio in viaggio verso Aosta. E alla radio c’è Orietta Berti : “Finché la barca va…” : “Finché la barca va, lasciala andare”, celebre canzone di Orietta Berti, è la colonna sonora che ha accompagnato il candidato premier di M5s, Luigi Di Maio, ad Aosta, dove ha incontrato alcune associazioni di categoria. È stato lui stesso a postare su Facebook un video del viaggio, come commento scherzoso alla polemica che nelle ultime ora ha coinvolto la cantante L'articolo M5s, Di Maio in viaggio verso Aosta. E alla radio c’è ...

Salvini : 'Via obbligo vaccini e legge Fornero. M5S? Cambiano idea troppo spesso...' : Così la gente li spende e l'economia riparte. Un'altra cosa su cui io e Berlusconi non siamo d'accordo è il limite di spesa per il contante: lui lo fisserebbe a 5.000 euro, io lo abolirei del tutto'. ...

Elezioni - il M5S attacca : "Via Vespa e Fazio dalla campagna elettorale" : Si entra nel vivo della campagna elettorale e iniziano le polemiche. Il Movimento 5 Stelle vuole eliminare le ospitate nei programmi di Bruno Vespa e Fabio Fazio perché non si tratta di testate ...

Rifiuti Roma - scontro Comune-Regione. Assessora M5S : “Ritardi dovuti a giunta Zingaretti. Spero via libera Abruzzo” : Dopo le accuse a distanza tra la sindaca di Roma e il presidente della Regione Emilia Romagna, ora la polemica Rifiuti riapre lo scontro tra Campidoglio e Regione Lazio. In attesa che dall’Abruzzo arrivi il via libera per accogliere i Rifiuti della Capitale, l’assessore all’Ambiente M5s Pinuccia Montanari ha scritto su Facebook dicendo che, i rallentamenti sono dovuti alla giunta regionale Pd: “Facciamo chiarezza. Tutti ...

Roma non invia rifiuti in Emilia Romagna. M5S : abbiamo retto | : Il governatore Bonaccini aveva accolto l'appello dell'omologo laziale Zingaretti per attenuare l'emergenza. Ma il trasporto delle quantità concordate di spazzatura non è mai iniziato. Il Campidoglio ...

M5S : Proto - agirò per via legali : "Se continuano così adirò per vie legali considerato il fatto che sono uno stimato professionista conosciuto in tutto il mondo. Poi invece delle parlamentarie faranno le querelarie", conclude Proto. ...

Candidature M5S - il sito in panne Raggi prova a rinviare l'udienza : Migliaia di aspiranti candidati per il Parlamento e sito Movimento5Stelle.it in tilt, con tanto di proroga di qualche ora per permettere agli iscritti di formalizzare le Candidature alle primarie ...

M5S : per eletti via divieto alleanze : ROMA, 30 DIC - Sparisce l'obbligo a non associarsi con altri partiti per gli eletti del M5S. I futuri parlamentari, infatti, stando al nuovo Codice Etico, devono "compiere ogni atto funzionale all'...