Lotta al bullismo | la Polizia incontra gli studenti del Rosmini

JUSTIN BIEBER / Video - il cantante scende in campo nella Lotta contro il bullismo : JUSTIN BIEBER, news: il cantante scende in campo nella lotta contro il bullismo unendosi ad altri illustri colleghi del calibro di Katy Perry o a vip come David Beckam.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 04:33:00 GMT)

Lottare contro il cyberbullismo si può : a partire da un video : Lo scorso giugno è entrata in vigore una legge (71/2017) che fornisce strumenti utili per combattere il cyberbullismo, l'attacco offensivo e sistematico contro un ragazzo attuato mediante i social network, i filmati su Youtube o altre piattaforme e, più in generale, tutti gli strumenti legati alla Rete. In concomitanza con il varo della legge è scattata una efficace campagna di sensibilizzazione prodotta da Web Stars Channel e sviluppata ...