'Difendere la razza italiana'. E sul leghista Fontana - candidato alla guida della Lombardia - è bufera : La comunità ebraica protesta: 'la razza bianca non esiste, chi ne parla è un ignorante'. Fontana si scusa e dice che si è trattato di un lapsus ma, Salvini a parte, è stigmatizzato dai tutti i suoi ...

Fontana candidato per la Lombardia : "L'Italia non può accettare tutti gli immigrati - la razza bianca è a rischio" : L'Italia non può «accettare tutti» gli immigrati. Lo ha detto il candidato presidente della Regione Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, parlando ieri a Radio...

Il candidato leghista in Lombardia ha detto che la 'razza bianca' è a rischio : La 'razza bianca', la 'nostra società' rischiano di essere 'cancellate' dal fenomeno dell'immigrazione non controllata . Ne è convinto il candidato alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio ...

Lombardia - il candidato di centrodestra Fontana : “Con i migranti la razza bianca è a rischio” : Ora che anche il discorso sulla razza ariana è stato sdoganato, s’inizi la campagna elettorale. Il candidato del centrodestra alle regionali lombarde (ex sindaco di Varese), Attilio Fontana, ha lanciato la sua chiamata alle armi dalle frequenze di Radio Padania: la «razza bianca» e la «nostra società» rischiano di essere «cancellate» dal fenomeno ...

Liberi e Uguali ha deciso di non appoggiare la candidatura di Giorgio Gori in Lombardia : il loro candidato sarà Onorio Rosati : Liberi e Uguali, il partito di sinistra guidato dal presidente del Senato Pietro Grasso, ha deciso di non appoggiare la candidatura di Giorgio Gori a presidente della Lombardia, proposta alcuni mesi fa dal Partito Democratico. Nel corso di un’assemblea tenuta The post Liberi e Uguali ha deciso di non appoggiare la candidatura di Giorgio Gori in Lombardia: il loro candidato sarà Onorio Rosati appeared first on Il Post.

Regionali Lombardia - no di Liberi e Uguali a Gori : il candidato è Rosati : Niente alleanza con il Pd di Giorgio Gori per Liberi e Uguali, in Lombardia. Il partito guidato da Piero Grasso alle Regionali correrà con un suo candidato. All'assemblea locale di LeU il capogruppo ...

In Lombardia Liberi e Uguali non sosterrà Gori. Il candidato è Rosati : Standing ovation dell’assemblea lombarda di Liberi e Uguali quando il capogruppo alla Camera di Mdp-LeU Francesco Laforgia propone il nome del consigliere regionale Onorio Rosati alla presidenza della Regione per il partito. «Siamo dalla parte giusta quando fuori da qui diremo che Liberi e Uguali presenta la sua proposta per le politiche e per le ...

Lombardia - Liberi e Uguali dice no a Giorgio Gori : 'Onorio Rosati il nostro candidato' : La squadra, ha aggiunto Laforgia, 'ha bisogno di un volto e penso che per il suo impegno nella politica e nel sindacato e anche perché è una brava persona questa proposta può essere fatta da Onorio ...

Lombardia - Grasso boccia il patto con Gori e corre da solo : il suo candidato è Rosati : «No»al patto con Giorgio Gori. Il consigliere regionale uscente ed ex sindacalista Cgil, indicato come candidato per Liberi e Uguali, ha raccolto la standing ovation dell’assemblea lombarda

Lombardia - Leu dice no a Gori.Assemblea acclama Rosati candidato : Milano, 12 gen. (askanews) Libero e Uguali correrà con Onorio Rosati per la presidenza della Regione Lombardia, e dunque non sosterrà il candidato del Pd Giorgio Gori. A lanciare ufficialmente la ...

Lombardia - Berlusconi : “Il candidato sarà Fontana” : Lombardia, Berlusconi: “Il candidato sarà Fontana” Il leader di Forza Italia: “Non ho mai detto di voler abolire il Jobs act, erano cose interne alla coalizione ormai superate” Continua a leggere L'articolo Lombardia, Berlusconi: “Il candidato sarà Fontana” sembra essere il primo su NewsGo.

Lombardia - "Liberi e Uguali" si spacca sul sostegno al candidato del Pd Giorgio Gori : Dopo le aperture di Bersani, Rossi e Grasso, da Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana ed esponente di Liberi e Uguali arriva una netta chiusura ad un'intesa con il Pd sul candidato alla Regione Lombardia Giorgio Gori. Nel centrodestra dopo la rinuncia alla ricandidatura, scontro Maroni-Salvini

Lombardia - “Liberi e Uguali” si spacca sul sostegno al candidato del Pd Giorgio Gori : Lombardia, “Liberi e Uguali” si spacca sul sostegno al candidato del Pd Giorgio Gori Dopo le aperture di Bersani, Rossi e Grasso, da Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana ed esponente di Liberi e Uguali arriva una netta chiusura ad un’intesa con il Pd sul candidato alla Regione Lombardia Giorgio Gori. Nel centrodestra dopo la rinuncia […] L'articolo Lombardia, “Liberi e Uguali” si spacca sul sostegno al ...

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - Lombardia : Fontana candidato - ma Maroni ad oggi vincerebbe ancora : Sondaggi elettorali Politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, Regionali Lombardia con Attilio Fontana candidato, ma ad oggi vincerebbe ancora Maroni su Gori(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 01:54:00 GMT)